"Es ist eine Oase in der Wüste": Start der Sozial-Dokureihe "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" am Donnerstag um 20:15 Uhr bei kabel eins (FOTO)

"Die meinen, die kleinen Leute wären doof." "Im Moment sind wir eineBananenrepublik." Die Wogen schlagen hoch im "Kiosk Deluxe" von Anitaund Sakis am Kölnberg, als die Stammkundschaft über die aktuellepolitische Situation diskutiert. In Duisburg ist ein Viertel derBevölkerung von Armut bedroht. Deshalb gibt es in "Birgits Büdchen"inzwischen eine kleine Flohmarktecke mit Gebrauchsgegenständen fürden kleinen Euro. Für Betreiberin Birgit ist ihr Kiosk im Dellviertelauch ein Platz, an dem es um Freundschaft und eine gute Zuhöreringeht. Sie sagt: "Ich bin gerne mit Menschen zusammen. [...] Mir istdas egal, aus was für Schichten die kommen, weil jeder Mensch fürmich gleich ist." kabel eins zeigt am Donnerstag, 16. August 2018, um20:15 Uhr die erste Folge der Sozial-Dokureihe "Unser Kiosk - Trostund Prost im Viertel". Im Mittelpunkt stehen Kioske aus Köln,Duisburg, Kaiserslautern, Leipzig, Neubrandenburg und Solingen - undderen Kunden.Was bedrückt, was bewegt die Menschen, die an sozialen Brennpunktenwie z.B. am Kölnberg leben? Wie können die Kioske und Büdchen derBundesrepublik nicht nur Ort der Zusammenkunft, sondern auch ersteAnlaufstelle bei der Hilfe zur Selbsthilfe sein? Im Alltag vonKundschaft und Betreibern jedenfalls liegen Hartz IV und Herzenswärmeso nahe beieinander wie selten. Kioskbesitzer Karl ausKaiserslautern-Kalkofen ist sich sicher: "Es ist eine Oase in derWüste. [...] Es ist wie eine Familie.""Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel", vier Folgen, ab 16.August 2018 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.