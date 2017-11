"Es ist ein bisschen so, wie an Weihnachten nach Hause zu kommen!" "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" mit den Stars der 4. Staffel am Dienstag, 28.11., um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Ho Ho Ho! Auf der idyllischen Alm im österreichischenEllmau treffen sich die Stars der vierten Tauschkonzert-Staffel, umdie schönsten Weihnachtshits zum Besten zu geben. In "Sing meinenSong - Das Weihnachtskonzert" (am Dienstag, 28.11., um 20:15 Uhr beiVOX) beschenken sich Alec Völkel und Sascha Vollmer von "TheBossHoss", Mark Forster, Lena, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß,Michael Patrick Kelly, Gentleman und Moses Pelham mit jeweils zweiweihnachtlichen Songs: Als erstes präsentieren sie den Wunschsongeines Kollegen, um anschließend ein selbst ausgesuchtes Lieblingsliedvorzutragen. "Hier wieder aufeinanderzutreffen, ist ein bisschen so,wie an Weihnachten nach Hause zu kommen"; berichtet Mark Forster.Auch Lena freut sich auf den Abend mit vielen Anekdoten der Künstlerund natürlich mit traditionellem Schrottwichteln: "Weihnachten heißtfür mich, mit den liebsten Menschen, die man um sich hat,zusammenzukommen. Ich liebe Weihnachten!" Wie Mark Forster zu diesemAnlass erstmals auf Polnisch performt, warum Lena zu Tränen gerührtist und mit welcher Gesangsnummer Moses Pelham alle überrascht, zeigtVOX am Dienstag, den 28.11. um 20:15 Uhr mit vielen weiterenHighlights und musikalischen Premieren in "Sing meinen Song - DasWeihnachtskonzert".Bereits vor der Almhütte stimmen sich Alec Völkel und SaschaVollmer von "The BossHoss" sowie Michael Patrick Kelly beim Wartenauf die anderen Sänger mit einer kleinen Einlage von "Let it Snow"auf den Abend ein. Den eröffnet dann in der warmen Stube aber MarkForster mit einer deutschen Version von "Jingle Bells". Stefanie Kloßhat sich den Titel gewünscht: "Dieser Song geht mir kolossal auf denSender! So krass, dass ich dachte: Es gibt nur einen Typen, der ihnvielleicht so hinkriegt, dass ich es am Ende mag."Nach dem ersten Glühwein, den Stefanie Kloß' Bandkollege AndreasNowak für die Truppe zubereitet hat, geht es mit dem nächstenAuftritt weiter: Gentleman wünscht sich "All I Want for Christmas IsYou" von Lena. Und die ist sich sicher: "Ich werde den Song nicht inder Version von Mariah Carey spielen." Mit ihrer ruhigerenInterpretation trifft sie den Geschmack von Gentleman: "Das Originalist sehr aufgeplustert. Lena hat es extrem reduziert und der Song hatdadurch mehr Intimität bekommen. Ich mochte, dass er nun sounaufgeregt war."Dann ist Gentleman mit "The Power of Love", gewünscht von MarkForster, selbst an der Reihe. "Der Song ist eine große, gefühlvolleBallade - denn Gentleman ist nicht der 'O Tannenbaum'-Typ. Ich liebeGentlemans Gesangsstimme, die total zu mir durchdringt. Das warwunderschön und jetzt ist das Weihnachtsgefühl richtig spürbar",bewertet Mark Forster beseelt die Neuinterpretation. Auch Gentlemanist mit seinem Auftritt zufrieden: "Ich habe gerade das besteWeihnachten!"Nach einer Runde Bier-Pong - dem Wichtelgeschenk von Alec Völkelfür Stefanie Kloß, performt die "Silbermond"-Frontfrau "O HolyNight". "Ich bin nicht so eine Weihnachtsmaus, deshalb kannte ich denSong vorher gar nicht - dabei hat er eine magische Melodie und eserfüllt mich, ihn zu singen", erzählt sie über den Wunschsong vonMichael Patrick Kelly. "Das hat mich sehr an unsere Südafrika-Momenteerinnert, bei denen man die Tränen fast nicht mehr stoppen konnte",so Alec Völkel über die neue, besinnliche Version des über 150 Jahrealten Weihnachtslieds.Passend zum großen Wiedersehen der Tauschkonzert-Runde freut sichAlec Völkel auch auf den nächsten Song: "Wir waren so begeistert vonunserer Zeit in Südafrika und dem Spirit, der dort entstanden ist,dass wir uns etwas Besonderes von Moses Pelham gewünscht haben." Denngemeinsam mit Michael Patrick Kelly hat er für sein neues Album denTitel "Wir sind eins (Sagt ihr)" aufgenommen - beim Weihnachtskonzertpräsentieren sie ihn erstmals zusammen auf der Bühne. "Das ist einemusikalische Kombination, die es ohne 'Sing meinen Song' nichtgegeben hätte - das finde ich ganz toll", so Moses Pelham.Mit dem klassischen "Ave Maria" hat sich Moses Pelham für "TheBossHoss" ebenfalls einen besonderen Songwunsch aufgehoben. "Als wirdas gehört haben, sind wir ausgerastet - weil wir Spaß dran hatten,etwas zu machen, was uns so richtig fordert", beschreibt Alec Völkeldie erste Reaktion auf diesen für die beiden Cowboys ungewöhnlichenSong . "Ich bin mir sicher, dass die neue Version einenTarantino-Vibe bekommen wird", glaubt Moses Pelham zu wissen. Wird erRecht behalten?Emotional wird es bei Michael Patrick Kelly und seiner Version von"Forever Young", die sich Lena von ihm gewünscht hat. "Ich habe großeEhrfurcht, denn das ist einer der großen Bob-Dylan-Songs und einechter Welt-Evergreen", erzählt er vor seinem Auftritt. Mit demtrifft er bei Lena, die zu Tränen gerührt ist, aber voll ins Herz:"Ich habe wieder angefangen zu flennen. Seine Performance war soehrlich, mich hat es wirklich berührt."Schließlich präsentieren die Stars ihre ganz privatenLieblingssongs. Während sich Weihnachts-Fan Lena für "Carol of theBells" entschieden hat, bringt Gentleman den Reggae-Song "SantaClaus, Do You Ever Come to the Ghetto" mit. Stefanie Kloß hat extrafür das Wiedersehen mit den "Sing meinen Song"-Künstlern zusammen mitihrer Band "Silbermond" und Mark Forster den Song "Dezember"geschrieben. Und auch Moses Pelham überrascht mit seinerGesangsnummer "All is full of love". Mit "Lulajze Jezuniu" singt MarkForster beim Weihnachskonzert sogar erstmals öffentlich auf Polnisch.Ein weiteres Duett, das es ohne "Sing meinen Song" nie gegeben hätte,bringen Michael Patrick Kelly und Lena mit "Don't Give Up" auf dieBühne, bevor die bisherigen Gastgeber von "The BossHoss" den Abendmit "The Earth Song" beschließen.Wie die neuen Interpretationen der Weihnachtshits klingen, zeigtVOX am Dienstag, den 28.11., um 20:15 Uhr in "Sing meinen Song - DasWeihnachtskonzert".Die Wunschsongs im Überblick:- Mark Forster: "Jingle Bells" (Wunsch von Stefanie Kloß)- Lena: "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey (Wunschvon Gentleman)- Gentleman: "The Power of Love" von Frankie Goes To Hollywood(Wunsch von Mark Forster)- Stefanie Kloß: "O Holy Night" (Wunsch von Michael Patrick Kelly)- Moses Pelham mit Michael Patrick Kelly: "Wir sind eins (Sagtihr)" (Wunsch von The BossHoss)- The BossHoss: "Ave Maria" (Wunsch von Moses Pelham)- Michael Patrick Kelly: "Forever Young" von Bob Dylan (Wunsch vonLena)Die selbst ausgewählten Weihnachtssongs im Überblick:- Lena: "Carol of the Bells"- Gentleman: "Santa Claus, Do You Ever Come to the Ghetto"- Stefanie Kloß feat. Mark Forster: "Dezember"- Moses Pelham: "All is full of love" von Björk- Mark Forster: "Lulajze Jezuniu"- Michael Patrick Kelly feat. Lena: "Don't Give Up" von PeterGabriel & Kate Bush- The BossHoss: "The Earth Song" von Michael JacksonDas Album zum Weihnachtskonzert ist ab dem 28.11. überall imHandel erhältlich."Ich trink auf dich, mein Freund! - Die Tauschkonzert-Story" am28.11. um 23:00 Uhr:Im Anschluss an das Weihnachtskonzert blicken Mark Forster undGentleman gemeinsam mit ihren Kollegen auf die 4. Staffel desTauschkonzerts zurück. Auf ihre sehr persönliche Art erinnern siesich an die Höhepunkte und emotionalsten Auftritte. Wie hat die Showdas Leben der Künstler verändert? Die Dokumentation erzählt auch dieGeschichte der "Sing meinen Song"-Stars nach ihrer Zeit in Südafrika.Wie ging es weiter im Leben der Musiker? VOX begleitet Mark Forsterbis nach Island, wo er sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. MosesPelham lädt 300 Fans und Freunde zu einer Party nach Frankfurt ein,um sein neues Album zu feiern. Aber bringt es auch den erhofftenErfolg? Und wie läuft die Solokarriere von Michael Patrick Kelly?Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" übergeben beimWeihnachtskonzert außerdem den Staffelstab an Mark Forster, der imFrühjahr 2018 durch die fünfte Staffel "Sing meinen Song - DasTauschkonzert" führen wird. Bei der brandneuen Staffel zieht eswieder die besten Künstler Deutschlands nach Südafrika: Mary Roos,Rea Garvey, Judith Holofernes, Johannes Strate, Leslie Clio undMarian Gold tauschen und interpretieren dann ihre eigenen Hits.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell