Köln (ots) - Ihnen brät keiner so schnell eins über: DieProfiköche Roland Trettl, Nelson Müller und Ali Güngörmüs sindMeister ihres Fachs und haben dazu die nötige Prise Spontaneität undEhrgeiz. Jeder von ihnen tritt in jeweils drei der neun neuen Folgen"Grill den Profi" gegen hochmotivierte Promis an, die die Profis abdem 15. April um 20:15 Uhr bei VOX hinterm Herd ins Strauchelnbringen wollen. Dabei gibt es eine absolute Premiere zu feiern: Dennals prominente Hobbyköchin bei "Grill den Profi" nimmtLinken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht erstmals überhaupt an einerUnterhaltungsshow teil! An ihrer Seite wollen auch Comedian Lutz vander Horst und "Sankt Maik"-Darsteller Daniel Donskoy einen Profigrillen. Darüber hinaus stellen sich in den anderen Folgen unteranderem Schauspieler Heinz Hoenig, Turner Philipp Boy, RTL-BachelorDaniel Völz, Moderatorin Andrea Kiewel, Schauspielerin SonjaKirchberger und Fußballtrainer Mario Basler dem hitzigenKoch-Wettkampf. Moderatorin Ruth Moschner begleitet mit ihrem Herzauf der Zunge wieder das muntere Treiben in der "Grill denProfi"-Küche.Damit es bei den prominenten Hobbyköchen während Impro-Gang,Vorspeise, Hauptgericht und Dessert wie geschnitten Brot läuft,können sie sich auf die Ansagen ihrer hochdekorierten Koch-Coachesverlassen. Vom Hochstuhl aus instruieren dieses Mal unter anderemHans Neuner, Holger Bodendorf, Tony Hohlfeld, Christian Lohse, JuanAmador und Sebastian Franke ihre Promi-Schützlinge. ObGeschmacksexplosion oder Schuss in den Ofen - das entscheiden nachjeder Kochrunde allein Manager und Genießer Reiner Calmund,Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter, die dieGerichte bewerten und somit entscheiden, wer das Preisgeld für denguten Zweck absahnt. Außerdem können Profi und Promis in denKüchen-Competitions wichtige Punkte ergattern, die sie dem Siegnäherbringen.Produziert wird der beliebte Wettkampf am Herd zwischen Profi undPromi von ITV Studios Germany GmbH.VOX zeigt neun frische Folgen "Grill den Profi" ab dem 15. April2018 immer sonntags um 20:15 Uhr.Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellenFacebook-Seite von "Grill den Profi" gibt es außerdem exklusiveEinblicke in die Koch-Show.Twitter: #GrilldenProfiPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Rückfragen zu Promis:die pressetantenTelefon: 0221-788 70305Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell