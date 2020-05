"Es ist Zeit für eure Fragen!" / Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey anlässlich des Internationalen Kindertages live bei Radio TEDDY

Potsdam (ots) - Aus dem Ministerinnenbüro direkt zu Deutschlands einzigem Kinder- und Familienradio Radio TEDDY: Anlässlich des bevorstehenden Internationalen Kindertages kommt ein ganz besonderer Talkgast am Freitag, 29.05.2020, von 9:00 bis 10:00 Uhr ins Studio - Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey.Unter dem Motto "Kinder fragen, die Ministerin antwortet" wird sie von ihnen und Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann on air "gelöchert", denn gerade sie haben in diesen herausfordernden Zeiten vieles zu erzählen bzw. wollen es wissen: Was tut Frau Giffey, damit es uns jetzt gut geht, was sind eigentlich "Kinderrechte"? Aber auch: Wie wird man Politikerin und was macht eine Ministerin überhaupt?Unter http://radioteddy.de/ und der Hotline 0331/7 222 222 können alle Fragen gestellt werden. "Deutschlands Frau für die Familien" lässt sich ins Kreuzverhör nehmen. Die "Frage-Antwort-Stunde" wird über 87 Sendetürme von der Nord- und Ostsee bis zum Bodensee ausgestrahlt. Neben dem Audio-Livestream gibt's die Sendung aber auch auf http://radioteddy.de/ zu sehen.Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann zur ungewöhnlichen Talkrunde: "Kinder haben immer viele Fragen, in der aktuellen Situation mehr denn je. Wir freuen uns sehr, dass gerade jetzt Bundesfamilienministerin Giffey live bei Radio TEDDY on air geht und sich den Fragen der Kinder und ihrer Familien stellen wird."Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70310/4608094OTS: Radio TEDDYOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell