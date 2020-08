Es ist Zeit, dass Netflix seinen DVD-Service einstellt

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Ich habe diesen Sommer etwas getan, von dem ich dachte, ich würde es nie tun: Ich habe meinen Netflix (WKN:552484)-DVD-Service gekündigt. Ich war seit 2002 Abonnent der Plattform Optical Discs per Post, und das hat mich dazu inspiriert, in den letzten 18 Jahren Aktionär zu werden. Ich werde nie vergessen, wie wichtig Netflix in dieser Zeit für mein Portfolio war, aber ich habe den physischen Dienst einfach nicht mehr genutzt.

Mir wurde klar, dass ich meine Netflix-Kopie von Jackie mehr als einen Monat lang hatte. Ich hatte einfach keine Lust, den DVD-Player, den ich jetzt selten benutze, anzuwerfen. Ich hatte vergessen, warum ich überhaupt den Drang hatte, eine Jackie O.-Biografie zu sehen, sie war nur ganz oben auf meiner Watchlist. Diese roten Briefe waren mir immer wichtig. Sie waren für Netflix von Bedeutung. Die Zeiten haben sich geändert, und vielleicht ist es auch für Netflix an der Zeit, etwas anderes zu machen.

Per Post

Das US-Postwesen steht heutzutage im Rampenlicht der Medien, und das ist keine gute Sache. Postverzögerungen haben den USPS politisiert, und Netflix gerät offenbar ins Kreuzfeuer. In einem Bericht von Marketwatch Anfang dieser Woche – in dem eine nicht namentlich genannte Person zitiert wird, die sich mit den inneren Abläufen bei Netflix auskennt – wurde gemeldet, dass es bei der Vermietung von Original-DVDs per Post angesichts der jüngsten Umwälzungen bei der USPS vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommt.

Das wäre eine große Geschichte für Netflix im Jahr 2010 gewesen, als seine Disc-Abonnenten mehr als 20 Millionen Mitglieder hatten und das Unternehmen selbst wesentlich weniger wertvoll war. Es ist einfach keine große Sache mehr.

Du gehörst wahrscheinlich nicht zu den etwa 2 Millionen – und immer weniger – Abonnenten des alten DVD-Versandgeschäfts. Netflix ist ein Unternehmen, das sich auf seine fast 193 Millionen bezahlten Streaming-Mitgliedschaften weltweit verlässt, um überdurchschnittliche Renditen für Investoren zu erzielen. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es seinen Bestand an roten Postwurfsendungen zerschreddert, seine Vertriebszentren schließt und seinen schrumpfenden Bestand an optischen Datenträgern auflöst.

Das Wort DVD taucht im vierteljährlichen Aktionärsbrief des letzten Monats überhaupt nicht auf. DVDs wurden – einmal – in der Telefonkonferenz von Netflix im Juli erwähnt, und selbst dann war es nur ein einziger Hinweis des Content-Chefs und jetzigen Co-CEO Ted Sarandos, der sich nostalgisch über die Herausforderungen äußerte, denen Netflix in der Vergangenheit gegenüberstand. Du musst in die 10-Q-Anmeldung bei der SEC hineinschauen, um zu erfahren, dass das DVD-Segment in diesem Zeitraum nur 61,6 Millionen US-Dollar Umsatz oder 1 % der 6,1 Milliarden US-Dollar Umsatz generierte. Der DVD-Umsatz ist im vergangenen Jahr um 19 % zurückgegangen, und er wird auch weiterhin immer kleiner werden wie in jedem Quartal seit seinem Höchststand vor zehn Jahren.

“Wir gehen davon aus, dass die DVD-Abonnenten kontinuierlich zurückgehen werden, jedes Quartal, immer weiter”, sagte Co-CEO Reed Hastings in einer Telefonkonferenz für 2012, und genau das haben wir gesehen.

Zurück zum Artikel der USPS von dieser Woche: Wir können ebenso gut darauf hinweisen, dass, so unglücklich Verzögerungen bei der Post auch sein mögen, es Netflix tatsächlich zugute kommt. Das bedeutet, dass es weniger Discs ausliefern muss, was eine große Sache ist, da Netflix das Porto in beide Richtungen übernimmt. Die Verbraucher können sich nicht bei Netflix beschweren, weil Netflix nichts damit zu tun hat. Aber jetzt, da es ein mikroskopisch kleiner Teil seines Geschäfts ist – von 1,5 % seiner Einnahmen im letzten Jahr auf nur 1 % geschrumpft – ist es die Mühe wirklich noch wert?

Ich war für Netflix nie so profitabel wie in meinem letzten Monat als DVD-Abonnent. Es war nicht nötig, mir eine Disc zu schicken. Es musste nur die Rechnung bezahlen, als ich meine letzte DVD nach der Kündigung des Dienstes zurückgeschickt hatte.

Vor zwei Sommern habe ich argumentiert, dass Netflix sein Postverleihgeschäft niemals einstellen würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich es aufgeben würde, da es immer Filme und Fernsehsendungen geben würde, die nicht digital verfügbar wären, und noch viel weniger über die Streaming-Plattform von Netflix. Zu diesem Zeitpunkt war ich eines von 3 Millionen Mitgliedern. Netflix erwirtschaftet weiterhin einen Betriebsgewinn in diesem Segment – vorerst – aber das ist weniger notwendig, da jetzt so viele Kataloginhalte ihren Weg ins Internet finden. Sogar das Argument, dass DVDs in ländlichen Gemeinden lebenswichtig sind, verliert allmählich etwas an Kraft, da die Breitbandkonnektivität überall in den USA besser wird.

DVDs und Blu-rays waren cool, und Netflix wäre ohne das Geschäft, mit dem es begonnen hat, nicht dort, wo es heute ist. Heute sind DVDs jedoch bestenfalls ein verblassendes Hobby und schlimmstenfalls eine Ablenkung für Netflix. Es handelt sich um einen der besten Wachstumswerte des Marktes, da er sein Geschäftsmodell verändert hat, um die Führung im Bereich des Videostreaming zu übernehmen. Es ist an der Zeit, aufs Ganze zu gehen, und es kann sich ebenso gut seinen Mitbewerbern anschließen, indem es Premium-Mietpreise für die Sachen anbietet, die es nicht in sein digitales Buffett zwängen kann. Netflix wird die Vergangenheit hinter sich lassen müssen, damit es in Zukunft wirklich Geld verdienen kann.

