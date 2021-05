Mumbai, Indien und Marietta, Georgia (ots/PRNewswire) - - Die Materialien der Marke Continua sind nachhaltige kohlenstoffhaltige Materialien, die mit technischem Know-how, überlegener Qualität und globaler Reichweite ausgestattet sind, um die Kreislauffähigkeit von Produkten zu verbessern- Bei Continua dreht sich alles um nachhaltige Innovation und Zusammenarbeit- Die Verfügbarkeit von Continua-Produkten wird in den nächsten fünf Jahren 70.000 Tonnen jährlich übersteigenBirla Carbon (http://www.birlacarbon.com/), ein weltweit führender Hersteller von Ruß, hat heute mit der Einführung von CONTINUA ein neuartiges nachhaltiges kohlenstoffhaltiges Material vorgestellt.. Dies stellt einen bahnbrechenden Schritt nach vorne dar, was die Verfügbarkeit und das Know-how von nachhaltigen Lösungen in der Ruß-Industrie angeht."Nachhaltigkeit im großen Maßstab" ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von Continua, unterstützt durch technische Expertise und gestützt durch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit von Birla Carbon. Continua -Produkte werden durch ihre zirkuläre Natur große und quantifizierbare Reduzierungen des Kohlenstoff-Fußabdrucks ermöglichen und den Weg für grünere, sauberere und nachhaltigere industrielle Wertschöpfungsketten ebnen. In den nächsten fünf Jahren werden jährlich 73.000 Tonnen Continua für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen wie Reifen, mechanischen Gummiwaren, Kunststoffen und vielem mehr zur Verfügung stehen.Eine Lebenszyklusanalyse, die gemäß ISO 14040 und ISO 14044 durchgeführt wurde, zeigt, dass bei voller Kapazität 228.000 Tonnen direkter und indirekter CO2 -Emissionen pro Jahr im Vergleich zum herkömmlichen Rußverfahren eingespart werden.Dr. Santrupt B. Misra, Chief Executive Officer von Birla Carbon, sagte bei der Bekanntgabe: "Als führendes Unternehmen in unserer Branche ist es unsere Verantwortung, durch unseren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation etwas zu bewirken. Wir sind jetzt bereit, nachhaltige Lösungen mit der Welt zu teilen. Mit der Markteinführung von "Continua" hoffen wir, unseren Kunden konsistente, nachhaltige kohlenstoffhaltige Materialien zu liefern, um ihre Bestrebungen zur Kreislaufwirtschaft näher an die Realität heranzuführen." Er fügte hinzu: "Birla Carbons Zweck ist es, die "Stärke zu teilen", und mit "Continua" haben wir unser Ziel einen Schritt weiter und höher zu gehen, verfolgt. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in die Verwirklichung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft durch "Continuaierliche Innovation" einzubinden."John Loudermilk, Chief Operating Officer, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Continua verkörpert unsere unermüdliche Entschlossenheit, Innovationen für nachhaltige Geschäftslösungen zu entwickeln. Das Unendlichkeitssymbol steht für den Markennamen Continua und repräsentiert unseren unermüdlichen Geist, kontinuierlich an echter Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in den Wertschöpfungsketten, die wir bedienen, zu arbeiten. Die unvollendete Endlosschleife ist eine Einladung, zusammenzukommen und das Potenzial von Continua-Produkten zu erkunden, um mehr Kreislaufwirtschaft in unseren gemeinsamen Wertschöpfungsketten zu schaffen."Das Continua-Produktangebot umfasst nicht nur die Qualität, die Konsistenz und die nachhaltigen Eigenschaften der kohlenstoffhaltigen Materialien, sondern wird begleitet von technischem Know-how, einer zuverlässigen Lieferkette und der Branchenführerschaft von Birla Carbon.Informationen zu Birla CarbonBirla Carbon (https://www.birlacarbon.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von Ruß. Als eines der Flaggschiffe des führenden indischen multinationalen Mischkonzerns, der Aditya Birla Group (http://www.adityabirla.com/), bietet Birla Carbon innovative, nachhaltige Rußlösungen an, die die Leistung von Farben und Lacken, Tinten und Tonern, Kunststoffen, Adhäsionen, Dichtungsmitteln, Textilfasern, mechanischen Gummiwaren und Reifen verbessern. Die Präsenz des Unternehmens erstreckt sich über 12 Länder mit 16 Produktionsstätten und zwei hochmodernen Technologiezentren in Marietta (USA) und Taloja (Indien), die branchenführende Innovationen bieten. Die Sustainable Operational Excellence (https://sustainability.birlacarbon.com/)-(SOE)-Strategie konzentriert sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter, den Schutz der Umwelt, die effiziente Nutzung von Kohlenstoffquellen und eine sozial und ethisch verantwortliche Betriebsführung.Weitere Informationen finden Sie auf www.birlacarbon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/birlacarbon/), Twitter (https://twitter.com/birlacarbon), Facebook (https://www.facebook.com/birlacarbon) und Instagram (https://www.instagram.com/birlacarbon/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1517583/Continua_Logo.jpgOriginal-Content von: Birla Carbon, übermittelt durch news aktuell