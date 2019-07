"Es ist Kult hier nach Aachen zu kommen" / Dr. Carsten Oder, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland die Rolle von Mercedes-Benz als langjähriger Partner des CHIO (AUDIO)

Aachen (ots) -Anmoderation:Er ist der absolute Höhepunkt eines jeden Aachener CHIO: derMercedes-Benz Nationenpreis heute Abend (18.07.) im ausverkauftenStadion vor 40.000 Zuschauern. Kaum ein Reitturnier zieht immerwieder aufs Neue so viele Menschen in seinen Bann, wie dasTeam-Springen. Das liegt neben dem Weltklasse-Reitsport auch amFormat des Wettbewerbs mit seiner Länderspielatmosphäre. Die Hoffnungfür die deutsche Équipe, nach 2016, 2017 und 2018 zum vierten Mal inFolge den Nationenpreis zu gewinnen, ist da und sie ist berechtigt.Mit Christian Ahlmann und Daniel Deußer kehren zwei Altbekannte ausder Weltspitze ins Nationalteam zurück und die werden heute Abendalles geben. Doch mit dem Nationenpreis ist der CHIO natürlich nichtzu Ende. Noch bis Sonntag gibt es spannende Turniere in denDisziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren undVoltigieren. Seit 1954 ist Mercedes-Benz Generalsponsor des Weltfestsdes Pferdesports und unterstützt das größte Reitturnier der Welt miteiner Vielzahl von Engagements.Wir haben uns am Rande des CHIO mit Dr. Carsten Oder, Vorsitzenderder Geschäftsleitung Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland über dieFaszination CHIO, den Mercedes-Benz Nationenpreis sowie die dieBedeutung des Reitsports für die Marke mit dem Stern unterhalten:1. Frage: Herr Dr. Oder, die deutsche Équipe hat heute Abend guteChancen zum vierten Mal in Folge den Sieg beim Mercedes-BenzNationenpreis zu holen. Trauen Sie das dem Team zu? Ich glaube diedeutsche Équipe muss man hier in Aachen immer auf dem Zettel haben,wenn es um den Sieg im Nationenpreis geht. Im Vergleich zum letztenJahr, wo wir eine tolle Mischung aus jungen und erfahrenen Reiternhatten, haben wir dieses Jahr wieder eher eine ältere Mannschaft,aber dafür sehr erfahren ist. Also von den Reitern her haben wir dasPotenzial. Die Pferde sind vielleicht in diesem Jahr noch nicht ganzauf ihrem Höhepunkt. Ich glaube die werden in Richtung nächstes Jahr,zu Tokio ihren Höhepunkt haben. Es wird sehr spannend sein, ob dasheute für die deutsche Mannschaft reicht, aber ich glaube dasheimische Publikum, das bedeutet immer nochmal den Extra-Kick, dawill jeder alles geben und mit der Erfahrung haben wir, glaube ich,eine gute Chance das hier tatsächlich zum vierten Mal zu gewinnen.(0:40)2. Frage: Mercedes-Benz ist zum 65. Mal Generalsponsor des CHIO.Was bedeutet diese langjährige Verbindung für die Marke? Für uns isteine solche Beziehung etwas ganz Besonderes. Treue gehört natürlichbei uns zu einem der Markenwerte. Der Pferdesport ist natürlich auchin unserer DNA mit angelegt. Seit wir damals quasi das Pferd ersetzthaben, kümmern wir uns besonders auch um die Pferde und denPferdesport und freuen uns immer wieder hier in Aachen als Partnermit am Start sein zu können. Es ist einfach ein ganz besonderer Eventmit einem großen Flair und hierher zu kommen ist für mich immerwieder wie zu einer großen Familie zu kommen. Es macht einfach Spaßdas hier zu erleben. (0:30)3. Frage: Wie sind Sie dieses Jahr als Marke vertreten? Zum einenhaben wir, um diese 65-jährige Partnerschaft zu würdigen, einentollen YouTube-Film gemacht, den man sich dort einmal anschauen kann,der das auch sehr schön transportiert, was wir als Marke mit dem CHIOin Aachen verbinden. Und natürlich präsentieren wir hier dem Publikuman unserem Stand unsere aktuellen Produkte, die eben auch extrem gutzum Pferdesport passen. (0:19)4. Frage: Sie feiern dieses Jahr eine Weltpremiere in Aachen undpräsentieren das neue SUV Performance Modell von AMG. Wie wichtig wares Ihnen das Fahrzeug beim CHIO zu präsentieren? Wer weiß wie man mitPferden arbeitet und was es bedeutet Pferde von A nach B zutransportieren, der weiß, dass man dazu ein entsprechendes Zug-Gerätbraucht und da ist ein SUV von Mercedes-Benz mit Sicherheit keineganz schlechte Wahl. Und manchmal darf es auch ein bisschen mehrLeistung sein, je nach Untergrund. Deswegen passt natürlich dieserMercedes-Benz AMG GLC mit fast 390 Pferdestärken ganz besonders gutin dieser Verbindung und uns war es wichtig, diesen Platz hier mitunserem entsprechenden Publikum für die Weltpremiere aufzusuchen.(0:30)5. Frage: Außerdem präsentieren Sie den neuen vollelektrischenEQC. Inwiefern passen Elektromobilität und Reitsport zusammen? Ebensohervorragend. Dieses neue Auto hat in der Tat alle Qualitäten, dieauch ein traditionelles SUV hat. Insbesondere auch das, was denPferdeliebhabern wichtig ist, auch das Thema Zuglast. Da muss mankeinerlei Abstriche machen im Zeitalter der Elektromobilität. Das istfür uns fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass Elektroautos mitPferdesport zusammengehen. (0:18)6. Frage: Der CHIO ist das größte Reitturnier der Welt. Gut400.000 Besucher und Weltklasse-Pferdesport sorgen für eine ganzbesondere Atmosphäre. Was macht dieses Turnier so einzigartig? Ersteinmal sind das eine perfekte Location und ein perfekt organisiertesTurnier. Es sind aber auch die Menschen vom Laurensberger Reit- undFahrverein, die das hier organisieren, die das Ganze so besondersmachen. Die über eine lange Zeit das kultiviert haben, es isttatsächlich fast ein Kult hierherzukommen, ich glaube die Reiterlieben es hierherzukommen. Es ist immer wieder ein Genuss zu sehenauf welchem hohen Niveau hier Jahr für Jahr der Pferdesport betriebenwird. Es ist ein fester Bestandteil des gesamten jährlichen Kalendersfür die Reiter und das Flair ist einfach ein ganz besonderes. 