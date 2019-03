"Es herrscht oft totales Chaos": Im Titelinterview mit DB MOBIL offenbart Anna Loos, dass sie und ihr Mann Jan Josef Liefers sich als Eltern zeitweise überfordert fühlen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Anna Loos kennt die Furcht von Kindern, dass sich die Elterntrennen, wie sie im Interview mit DB MOBIL (April-Ausgabe, EVT29.03.) sagt. "Unsere Kinder hatten Phasen, in denen sie Angsthatten, dass wir uns scheiden lassen, wenn wir uns gestritten haben.Weil sie das bei ihren ganzen Freunden gesehen hatten", erzählt dieSängerin und Schauspielerin, die mit dem Berufskollegen Jan JosefLiefers verheiratet ist. Das Paar hat zwei Töchter.Im Freundeskreis ihrer Kinder seien zahlreiche Beziehungenzerbrochen. Die Phase mit Kindern sei allerdings auch nicht leicht,sagt die 48-Jährige gegenüber dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn -und gesteht: "Wir sitzen in manchen Momenten auch da und denken: ,Wassollen wir nur machen?'" In solchen Momenten gebe in ihrer Ehe stetsein Partner dem anderen Halt. "Wenn der eine Schlagseite hat, bringtder andere das Lachen." Solche Momente kämen im Hause Loos/Liefershäufiger vor: "Es herrscht oft totales Chaos."Nach Ansicht der gebürtigen Brandenburgerin, die Anfang März ihrerstes Soloalbum "Werkzeugkasten" veröffentlicht hat, verspürtenviele Menschen heute einen enormen Druck, der durch die vermeintlichmakellose Welt verursacht werde, die sich über Instagram verbreite.Loos hingegen teile auch häufig unretuschierte Bilder von sich. "Weilich eine ganz normale Frau bin, die, wenn sie morgens müde ihreKinder zur Schule bringt, leider einfach nicht ausschaut wie aus demKosmetik-Werbespot." Dennoch erhalte sie oft verletzende Nachrichtenauf ihre Fotos, die sich auf ihr Aussehen und ihren Körper beziehen."Bemerkenswert ist, dass ausschließlich Frauen Kommentare dieser Artschreiben." Darauf pflege sie jedoch nicht zu antworten. "Ich ärgeremich kurz, dann schaue ich auf mein Leben und lächle vor mich hin."Bei Interesse am vollständigen Titelinterview wenden Sie sichbitte an Katja Heer, Telefon 040/3703-5362, heer.katja@territory.de.Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 25.04.2019 unter Angabe von"Robert Grischek exklusiv für DB MOBIL 4/2019, Produktion: PhilippBalkenhol".