Es hat nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, um diese Top-Aktie günstig zu kaufen!

Der Zeitpunkt oder besser die Bewertung einer Top-Aktie spielt beim Kauf natürlich auch eine entscheidende Rolle. Auch das beste Unternehmen kann zu einem zu hohen Preis eine Fehlinvestition sein. Das gilt es auch für Fools stets im Hinterkopf zu behalten.

Der aktuelle Sell-Off bei starken Wachstumsaktien führt zu so manchem Discount. Laut einem Beitrag des US-amerikanischen Portals Seeking Alpha ist Roku (WKN: A2DW4X) jetzt eine Top-Aktie, bei der es kaum einen besseren Zeitpunkt gegeben hat, hier günstig zu kaufen. Lass uns das einmal etwas näher unter die Lupe nehmen.

Roku: Top-Aktie mit einem guten Zeitpunkt …?

Wie gesagt: Der Zeitpunkt bei der Top-Aktie Roku ist einer, der sich auf die Bewertung bezieht. Wobei der Redakteur von Seeking Alpha eine ganze Reihe Faktoren unterstreicht, die jetzt einen näheren Blick verdient haben. Zunächst natürlich: die Bewertung.

So werde die Roku-Aktie laut seinen Berechnungen mit dem 3-Fachen der Umsätze für die nächsten zwölf Monate bewertet. Ich wiederum würde eher die aktuelle Marktkapitalisierung von 15,1 Mrd. US-Dollar und einen Jahresumsatz von über 2,7 Mrd. US-Dollar sehen. Auch auf dieser Basis beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf lediglich 5,6, was definitiv preiswert erscheint.

Aber es geht noch weiter: So existierten kurzfristige Belastungen wie Lieferkettenprobleme bei der Top-Aktie, die sich negativ auf das Wachstum auswirkten. Und die Aktie entsprechend ebenfalls in die Knie zwangen. Da das Unternehmen inzwischen die Nummer eins der Streaming-Plattformen in den USA, Mexiko und Kanada ist, können wir hier inzwischen von Qualität sprechen.

Außerdem habe es Roku geschafft, das eigene Geschäft von einem Hardware- zu einem Software-Geschäft zu entwickeln. Mit digitaler Werbung und einem Low-End-Einstiegsmodell für Verbraucher gebe es viele Möglichkeiten, langfristig neue Nutzer zu gewinnen und sie zu monetarisieren. Das, die Bewertung und eben auch der Abverkauf von über 75 % schaffe jetzt eine gute Möglichkeit zum Kauf.

Wenig hinzuzufügen …

Was sollen wir sagen? Roku gehört auch für mich zweifelsohne zu einer Top-Aktie, die eine Menge Möglichkeiten zum Wachsen hat. Das weitsichtige Management mit reichlich Skin in the Game investiert lieber langfristig, um das Maximale aus der Plattform herauszuholen. Kurzfristig belastet das die Ergebnisse. Aber auch externe Faktoren drückten zuletzt auf die Stimmung.

Wer jetzt nicht kurzfristig orientiert agiert, sondern einen Blick auf die langfristigen Möglichkeiten hat, der kann zumindest zu einem ähnlichen Fazit kommen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Roku eben eine dynamische Wachstumsaktie ist. Der Abverkauf von 75 % ist doch ein sehr eindeutiger Beweis dafür. An dem langfristigen Chance-Risiko-Verhältnis verändert die Volatilität jedoch nichts und genau das ist ein entscheidender Faktor.

