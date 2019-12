Es gibt zwei Boris Johnsons Dr. Nicolai von Ondarza von Europas größter Denkfabrik SWP: Satte Mehrheit ermöglicht ihm das Durchregieren, weit weg von der EU oder nah dran

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerHatte Boris Johnson mit "Get Brexit done" genau die Formel gefunden, um dieStimmen derer abzufischen, die des Gezerres überdrüssig waren? Dr. Nicolai vonOndarza: Man muss schon sagen, dass Johnson wieder ein Gespür für die Britengezeigt hat. Und mit dieser Formel, den Brexit durchzuziehen, nahm er dieStimmung auf, dass endlich Klarheit geschaffen werden muss. Es gab aber nochzwei weitere Gründe für seinen klaren Wahlsieg: Zum einen gelang es ihm, dieBrexiteers wieder hinter sich zu vereinen, auch die Anhänger der Brexit Party.Zugleich blieb das Remain-Lager zwischen Liberaldemokraten und Labour gespalten.Zum zweiten half ihm die Schwäche Labours. Gerade für konservative Wähler derpolitischen Mitte war Jeremy Corbyn mit seinem radikalen Wirtschaftsprogrammnicht wählbar.Gehört zu den strategischen Fehler der Opposition auch, dass Corbyn sichweigerte, in der zentralen Frage dieser Wahl Stellung zu beziehen? Die unklarePosition Labours zum Brexit hat dazu beigetregen, dass das Remain-Lagergespalten blieb. 52 Prozent der Wähler haben für Parteien gestimmt, die gegenden Brexit oder zumindest für ein zweites Referendum waren. Aber LaboursLavieren, zwar für ein zweites Referendum zu sein, aber sich nicht festzulegen,dann für einen Verbleib in der EU zu werben, hat einen Pakt mit denLiberaldemokraten verhindert. Dagegen hatte es Johnson geschafft, die BrexitParty zum Verzicht auf eigene Kandidaten in bisherigen Tory-Wahlkreisen zubewegen. Die Einigkeit der Brexit-Befürworter und die Uneinigkeinigkeit derBrexit-Gegner haben ihm beim britischen Mehrheitswahlrecht in die Kartengespielt.Jo Swinson reihte auch Fehler an Fehler. Sie ernannte sich zurPremierminister-Kandidatin und wollte sich sich nicht an das Referendum halten.Ein Tabubruch in der britischen Fair-Play-Kultur? Die Liberaldemokraten wurdenfür zwei strategische Fehler bestraft. Sie hielten den Brexit für das zentraleThema dieser Wahl. Doch es trug nicht so gut, dass sie am Ende vor Labourlandeten. Sondern wie zuvor stürzten ihre Umfragewerte vor dem Wahltermin massivab. Der zweite Fehler war in der Tat, den Brexit ohne zweites Referendum absagenzu wollen. Das stieß selbst vielen Brexit-Gegnern auf, die davon überzeugtwaren, den EU-Austritt nur mit einem Mandat der Bevölkerung verhindern zukönnen. So passt ins Bild, dass Jo Swinson ihren eigenen Sitz auch gegen die SNPverloren hat - und sogleich als Parteivorsitzende zurücktrat.Der Brexit kommt, so viel ist nun klar. Wird Johnson versuchen, nochmal mit derEU nachzuverhandeln, ohne Vertrag auszusteigen oder einfach seinen Deal durchsParlament bringen? Wir können davon ausgehen, dass er seinen Deal, so wie erist, durch das Parlament bringen wird. Weder wird die EU nachverhandeln noch hatJohnson selbst ein Interesse daran, einen No-Deal-Brexit zu provozieren. Vorallem erlaubt ihm seine satte Mehrheit auch, über die ganz harten EU-Gegner dersogenannten "Europäischen Forschungsgruppe" hinweggehen zu können. Wir könnenalso ziemlich sicher einen geordneten Austritt Großbritanniens am 31. Januarerwarten. Was wir aber noch nicht wissen, ist, wie es weitergeht. Eigentlichmüsste in der Übergangsphase bis Ende 2020 ausgehandelt werden, wie daswirtschaftliche, sicherheitspolitische und handelspolitische Verhältnis zwischenInsel und Kontinent aussehen wird. Im Wahlkampf hat Johnson klar gesagt, dass erdiese Übergangsphase nicht verlängern will, weil London in dieser Phase weiterin den EU-Haushalt einzahlen und sich an EU-Gesetze halten muss. Aber in Brüsselund London gibt es große Zweifel, dass man in elf Monaten ein ambitioniertesHandelsabkommen aushandeln kann.Wird Johnson da sein erstes Wahlversprechen brechen und verlängern? Zwar sindelf Monate tatsächlich knapp, doch die Übergangsphase kann nur bis zum 1. Juli2021 verlängert werden. Deshalb erwarte ich, dass nach elf Monaten zumindest einBasisabkommen steht. Und in den vergangenen zwei Monaten hat Johnson gezeigt,dass er zu großen Zugeständnissen gegenüber der EU bereit war, solange er diesenoch als Erfolg verkaufen konnte.Werden die Briten nun ihrer nächsten Illusion beraubt, weil schon wieder einePhase der Ungewissheit beginnt? Ich erwarte in Großbritannien, aber auch der EUein großes Durchatmen. Mit dem formalen Austritt kann dieses Kapitel beendetwerden. Aber die nächsten Verhandlungen schließen sich unmittelbar an und manwird in Großbritannien das komplette nächste Jahr wieder über den Brexitdiskutieren. Also wird auch der Streit weitergehen. Denn die zentrale Fragehaben die Briten immer noch nicht beantwortet: Welches Verhältnis wollen sie mitder EU haben? Wie eng wollen sie an die EU angebunden sein? Wie eng an TrumpsAmerika?Sollte die EU bei diesen Verhandlungen großzügiger als bisher auftreten, um dieAchse Trump-Johnson zu untergraben? Das wird für die EU schon eine schwierigestrategische Entscheidung. Bisher ist sie bei den Verhandlungen sehr einigaufgetreten. Aber die Frage, wie eng sie mit einem großen Nachbarnzusammenarbeiten will, der nicht Mitglied der EU werden will, hatSpaltpotenzial. Hier bedarf es einer strategischen Debatte auf dem Kontinent.Wie viel Zugeständnisse wollen die 27 Großbritannien machen, um es nah bei sichzu behalten? Oder soll man hart bleiben, um den Zugang zu britischenFischgründen durchzusetzen?Ging es Johnson primär um die Machteroberung oder hat er einen weitergehendenPlan, etwa ein Singapur an der Themse? Noch ist ein klarer Plan nicht zuerkennen. Es gab in der Vergangenheit zwei Boris Johnsons: Den weltoffenen, dieEinwanderung befürwortenden Bürgermeister von London, der den liberalen Flügelder Tories repräsentierte. Und einen Boris Johnson nach 2016, der sich an dieSpitze des rechten Flügels seiner Partei gestellt und lange auf einen hartenBrexit abgezielt hat. Er hat jetzt eine so satte Mehrheit, dass weder auf diewenigen verbliebenen EU-Freunde noch auf die extremen Nationalisten Rücksichtnehmen muss. Was macht er damit? Will er einen harten Schnitt mit der EU,soziale und steuerliche Standards senken, um ein wettbewerbsfähigesSingapore-on-Thames zu kreieren? Oder nutzt er die Beinfreiheit, um eine engereZusammenarbeit mit der EU zu verabreden? Die Antwort auf diese Fragen wirdzeigen, wer der eigentliche Boris Johnson ist.Hätte Labour das Desaster verhindert, wenn die Partei dem FaktenverdreherJohnson nicht den sozialistischen Eiferer Corbyn entgegengestellt hätte? Corbynist es im Wahlkampf nicht gelungen, wie 2017 eine Aufholjagd zu starten.Tatsächlich wurde aus dem in Großbritannien traditionellenHaus-zu-Haus-Wahlkampf immer wieder berichtet, dass Wähler gesagt hätten, sieseien eigentlich gegen den Brexit, aber Corbyn sei wegen seines sozialistischenWirtschaftsprogramms und des Antisemitismus in seiner Partei nicht wählbar. Fürviele Wähler der Mitte war Johnson das geringere Übel gegenüber Corbyn. Labourmuss jetzt darüber diskutieren, ob die Partei wieder zurück in die Mitte willoder die Politik Corbyns fortführen will - aber mit anderem Personal.Bemerkenswert ist, dass es Corbyn nicht gelang, mit seinem traditionellenLabour-Programm die Arbeiterschaft hinter sich zu bringen. Die Konservativensind bei dieser Wahl bei den Arbeitern zur stärksten Partei aufgestiegen. Corbynhat weniger Arbeiter angesprochen als Tony Blair, der Labour in die Mittegerückt hatte.Ausgerechnet die unter Thatcher entkernten ehemaligen Industrieregionen in Nord-und Mittelengland haben für Johnsons Triumph gesorgt... ...die ehemaligenLabour-Hochburgen haben Johnson gewählt. Aber das zeigt auch noch mal, wieheterogen Johnsons Allianz für den Brexit ist. Er wird zum einen unterstützt vonBürgern, die eine maximal deregulierte, liberale Wirtschaft à laSingapore-on-Thames wollen. Aber auch von ehemaligen Labour-Wählern, die ehereine Abschottung à la "buy british" wollen. Dieser Widerspruch wird Johnson beiden Verhandlungen im kommenden Jahr einholen.Sowohl Johnson als auch Corbyn haben ihre Parteien durch Säuberungen auf Liniegebracht. In der Folge sitzen nun deutlich extremere Vertreter im Unterhaus.Zudem ist das Volk polarisiert wie nie. Drohen us-amerikanische Verhältnisseeines Kulturkampfes ohne jede Kompromissmöglichkeit? Das steht zu befürchten.Zwar hat Johnson heute in seiner ersten Rede gesagt, er wolle ein Premier fürganz Großbritannien sein, also auch für seine Gegner. Allerdings befürchte ich,dass er eine derart polarisierende Figur ist, dass sich die Spaltung inGroßbritannien noch verstärkt. So hat sich die Kluft zwischen Schottland undEngland vertieft, die zwischen London und dem Land und die zwischen jung undalt. Bei den unter 39-Jährigen lag Labour vorn, bei den Älteren Boris Johnson.Setzt Johnson seine harte Brexit-Vision durch, kann er das Vereinigte Königreichnicht hinter sich vereinigen.Die beiden ehemaligen Premiers Tony Blair und John Major hatten empfohlen, nichtzwingend ihre Parteien, sondern taktisch zu wählen. Zeigt das, wie wenig dasMehrheitswahlrecht den Willen des Volkes widerspiegelt? Das Mehrheitswahlrechtprägt schon sehr das Ergebnis. Es ermöglichte den Konservativen eine satteMehrheit der Mandate, obwohl eine Mehrheit der Bürger für Parteien gestimmt hat,die gegen den Brexit oder zumindest für ein zweites Referendum waren. Aber dieWahlen zeigten auch, dass die Briten eher Parteien als Personen wählen. Dennviele der ehemaligen Konservativen, die aus der Partei gedrängt wurden oderselbst austraten, traten als Unabhängige an. Etwa Dominic Grieve, David Gaukeoder Anna Soubry - keiner von ihnen konnte sein Mandat verteidigen. Das Gleichegilt für die Tories, die zu den Liberaldemokraten gewechselt waren. Die Zugkraftder beiden großen Parteien ist also noch hoch.Die Wahl zeigt: Der Hadrianswall ist noch eine mächtige Grenze. Die erstarkteScottish National Party wird die Sezession Schottlands wird wieder auf dieTagesordnung bringen. Hat Johnson den ersehnten Platz in den Geschichtsbüchernergattert - und zwar als der Premier, der das Vereinigte Königreich spaltete?Das zeichnet sich zumindest nicht unmittelbar ab. Denn Schottland kann nicht imAlleingang ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten, sondern braucht dafürdie Zustimmung des britischen Parlaments. Zwar hat die SNP jetzt ein starkesdemokratisches Mandat, um dies zu fordern, doch Boris Johnson hat dies in denvergangenen Wochen bereits abgelehnt. Seine Unbeliebtheit erhöht das Risiko,dass sich der Norden der Insel in einer derartigen Abstimmung abspaltet.Abzuwarten bleibt, ob die SNP ihren legalistischen Kurs zugunsten eineskatalonischen verlässt.Dr. Nicolai von Ondarza ist stellvertretender Leiter der ForschungsgruppeEuropa/EU bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP). Er ist derBrexit-Experte von Europas größtem Think Tank. Die SWP berät Bundesregierung undBundesrat.Pressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65442/4468727OTS: Landeszeitung LüneburgOriginal-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell