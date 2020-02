"Es gibt kein schlimmeres Regulativ als mich selbst für meine eigenen Serien" Fernsehproduzent Oliver Mielke ist zu Gast im Festival der Liebe Podcast (AUDIO)

München (ots) - Sich selbst würde er als "schrulligen Eigenbrödler" bezeichnen.Oliver Mielke ist Autor und Fernsehproduzent aus Leidenschaft, er baut Sendungenum Menschen herum - mit allen Stärken und persönlichen Vorlieben.Maßgeschneiderte Mattscheibenformate wie zum Beispiel "Blondes Gift" für und mitBarbara Schöneberger. Barbara ist auch das gemeinsame Band zwischen Kai Blasbergund Oliver Mielke, wie sich jetzt herausstellt. Denn die Beiden eint einegemeinsame, berufliche Vergangenheit mit der Moderatorin. Das allerdings, istnur ein Fun Fact des Aufeinandertreffens. Noch dazu haben beide auf ihreeigensinnige Art und Weise Deutschlands Fernsehsender vollgestopft mit ihrenIdeen.Sein Handwerk und Können jedenfalls, hat Mielke auch dazu angespornt, ein sehrerfolgreiches Ermittler-Duo für die ARD zu erfinden - "Hubert und Staller".Warum die Serie heute mit Hubert, aber ohne Staller auskommen muss, erklärtProduzent Mielke in einer neuen Folge vom Festival der Liebe-Podcast.Es lohnt sich also, reinzuhören. Auf Spotify, iTunes oder aufsoundcloud.com/festival_der_liebePressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4513888OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell