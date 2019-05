Es gibt eine neue Herausforderung beim Kauf von Acreage Holdings durch Canopy

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Ein bis zweimal pro Generation gibt es eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit. Früher war es die Einführung und der Aufstieg des Internets und des Internet-basierten Handels. Heute ist es die fortschreitende Legalisierung von Marihuana.

Wie groß könnte die Cannabis-Industrie werden? Obwohl die Antwort wirklich von dem von dir bevorzugten Wall Street-Investmentunternehmen abhängt, deuten einige utopische Schätzungen darauf hin, dass die Pot-Industrie eines Tages 130 Mrd. bis 166 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz generieren könnte. Möglicherweise ist es dann nicht solch eine Überraschung, dass die Investoren auf Pot-Aktien zugreifen oder dass es eine Menge von Übernahmen im Marihuana-Bereich in den letzten Monaten gab.

Der Canopy-Acreage-Deal ist anders als alles, was wir je zuvor gesehen haben

Natürlich brachte der April etwas Neues, was die Marihuana-Industrie – und die meisten Investoren – noch nie zuvor gesehen hatten. Nämlich eine Übernahme, die nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden wird.

Am 18. April gab Canopy Growth (WKN:A140QA) bekannt, dass das Unternehmen den auf die USA fokussierten, vertikal integrierten Apothekenbetreiber Acreage Holdings (WKN:A2N9K9) für 3,4 Mrd. US-Dollar im Rahmen eines Cash-und-Stock-Deals übernehmen wird. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Canopy 300 Mio. US-Dollar in bar an die Aktionäre von Acreage zahlt, während die restlichen 3,1 Mrd. US-Dollar mit Aktien von Canopy Growth finanziert werden. Am wichtigsten ist, dass dieser Deal nicht in Kraft tritt, bis die Regierung der Vereinigten Staaten Marihuana legalisiert, oder 90 Monate vergehen, dem Zeitpunkt, zu dem diese Vereinbarung nicht mehr gültig wäre.

Die Wall Street und die Investoren sahen diese Ankündigung als einen wichtigen Gewinn für Canopy Growth, das erklärt hat, dass der Eintritt in den US-Markt eine Priorität ist. Canopy hatte bereits Mitte Januar vom Bundesstaat New York eine Hanf-Produktions- und Verarbeitungslizenz erhalten, die als Mittel zum Aufbau einer Verarbeitungsinfrastruktur in den USA konzipiert war. Doch der Kauf von Acreage geht völlig über die 100 Mio. bis 150 Mio. US-Dollar hinaus, die Canopy in die Hanf-Verarbeitungsanlage in New York investieren will.

Unter der Annahme, dass alle angekündigten Übernahmen von Acreage abgeschlossen werden, wird das Unternehmen in 20 Staaten mit einer Produktions-, Verarbeitungs- oder Einzelhandelspräsenz vertreten sein, was mehr ist als bei jeder anderen vertikal integrierten Apotheke. Das Unternehmen wird auch Lizenzen für mehr als 80 Einzelhandelsstandorte haben und damit zu den größten US-amerikanischen Cannabis-Händlern gehören, gemessen an der Anzahl von Gesamtlizenzen. Wenn der Kongress seine Einstellung zu Marihuana ändern würde, würde Canopy aus infrastruktureller Sicht sehr gut positioniert sein. Acreage würde Zugang zu den führenden Marken von Canopy und einem beträchtlichen Geldbetrag erhalten.

Ein wichtiger Aktionär von Acreage lehnt das Buyout-Angebot ab

Obwohl das wie ein ziemlich klarer Fall aussehen mag, bei dem beide Parteien als Gewinner hervorgehen, mehren sich die Hindernisse für die Verwirklichung dieser Übernahme.

Am Montag veröffentlichte der aktivistische Hedgefonds Marcato Capital Management, der rund 2,7 % der ausstehenden nachrangigen Stimmrechte von Acreage besitzt, eine Pressemitteilung mit einem Schreiben, das er an den Vorstand von Acreage geschickt hatte, in dem er darlegte, warum er beabsichtigt, gegen den vorgeschlagenen „wertvernichtenden“ Deal zu stimmen.

Erstens behauptet Marcato, dass der Wert der Transaktion von 3,4 Mrd. US-Dollar den aktuellen Wert des zukünftigen Cashflows von Acreage deutlich unterschätzt. Marcato verweist auf den Anstieg des Pro-forma-Wertes von 6,9 Mrd. US-Dollar für die Aktien von Canopy Growth seit der Bekanntgabe der Übernahme und bemerkt, dass der Aktienkurs von Acreage seit dem 18. April um etwa 6 % gefallen ist.

Zweitens ist Marcato der Meinung, dass der Deal einseitig zugunsten von Canopy ist. Der Hedgefonds sagt, dass Acreage mit weniger als dem 21-fachen der Konsens-EBITDA-Schätzung (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für 2020 bewertet wird, während Canopy Growth im Jahr 2020 mit dem rund 178-fachen des Kalender-EBITDA 2020 bewertet wird. Da es sich überwiegend um eine aktienfinanzierte Übernahme handelt, argumentiert Marcato, dass das Unternehmen „aufgefordert wird, ein attraktiv bewertetes Vermögen gegen ein hochspekulatives zu tauschen“.

Drittens argumentiert der Hedgefonds, dass der Verkaufsprozess nicht darauf ausgerichtet war, den Shareholder Value zu maximieren, da kein Dritter die Möglichkeit hatte, ein Angebot für Acreage abzugeben.

Daher würde Marcato es vorziehen, dass Acreage unabhängig bleibt oder schlimmstenfalls einen formalen und wettbewerbsfähigen Verkaufsprozess durchführt, der es ermöglicht, den Shareholder Value zu maximieren.

Neben Marcato gibt es auch noch andere große Hürden

Verständlicherweise reicht die 2,7-prozentige Beteiligung von Marcato an Acreage möglicherweise nicht aus, um andere Aktionäre zu beeinflussen, bei der Übernahme mit Nein zu stimmen. Andererseits haben aktivistische Investoren zuvor auch ohne eine große Beteiligung ihren Einfluss auf andere Aktionäre geltend gemacht, sodass nichts als selbstverständlich angesehen werden sollte.

Die größere Schwierigkeit für diese Übernahme ist, dass die Legalisierung von Marihuana in den Vereinigten Staaten nicht selbstverständlich ist. Selbst mit der Unterstützung für eine breit aufgestellte Legalisierung, die im Oktober bei der amerikanischen Bevölkerung ein Allzeithoch erreichte, bedeutet das nicht, dass gewählte Beamte auf dem Capitol Hill genauso über Cannabis denken. Die Republikaner haben historisch gesehen eine negativere Einstellung zu Marihuana als die Demokraten oder Unabhängige, und sie kontrollieren derzeit den Senat und das Weiße Haus. Ohne einen möglicherweise bedeutenden politischen Wandel bei den Wahlen 2020 könnte sich die Verabschiedung einer Cannabis-Reform als schwierig erweisen.

Darüber hinaus ist Marihuana nicht so ein wichtiges Thema, wie man denkt. Obwohl die Legalisierung bei der Öffentlichkeit beliebt ist, werden nur sehr wenige Amerikaner anders stimmen, wenn ein Kandidat sich entscheidet, Cannabis nicht zu unterstützen. Mit wenig Angst, ihre Sitze zu verlieren, können die Gesetzgeber die Entscheidung über die Legalisierung von Cannabis einfach vor sich herschieben.

Und, wie ich bereits berichtet habe, schafft die Legalisierung von Marihuana ein Geldproblem für die Bundesregierung. Sicher, sie reduziert die Kosten für die Strafverfolgung und die Gerichte, sie senkt jedoch auch die steuerpflichtigen Einnahmen aus den Pot-Unternehmen. Das liegt daran, dass die Marihuana-Unternehmen derzeit dem Abschnitt 280E der US-Steuergesetzgebung unterliegen, der jegliche Unternehmensabzüge verbietet, mit Ausnahme der Kosten der verkauften Waren. Das würde die Bundesregierung im nächsten Jahrzehnt rund 5 Mrd. US-Dollar kosten.

Selbst bei einem langen Zeitraum von 90 Monaten, um diesen Deal abzuschließen, deutet nichts darauf hin, dass die Vollendung des Deals unmittelbar bevorsteht. Das ist etwas, was die Investoren von Canopy und/oder Acreage Holdings beachten sollten.

