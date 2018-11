Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV. / Passend zu seiner diesjährigen Weihnachtskampagne startet Bibel TV eine breit gefächerte Programmoffensive rund um die Festtage. (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit seinem Claim "Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt.Weihnachten. Auf Bibel TV." möchte der Sender auf die christlichenWurzeln des Weihnachtsfestes hinweisen. Verbindendes Element dermedien- und generationsübergreifenden Kampagne ist das Lied "Stil-leNacht - Heilige Nacht", das in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. DiesesThema - sowie die passenden Kampagnenmotive - spiegeln sich auch imWeihnachtsprogramm wider, das an die Rückbesinnung auf diechristlichen Grundwerte appelliert. Mit der Kampagne sollen über 5Millionen Menschen erreicht werden.Ausgewählte Spielfilme zur Weihnachtszeit:Eine Hochzeit zu WeihnachtenDo., 21.12.2018, 20:15 UhrEmily und Ben freuen sich auf ihre Traumhochzeit an Weihnachten. DochEmily wird von ihrem Chef kurz zuvor zu einem Sonderauftrag nachFlorida geschickt - und Ben muss sich alleine um dieHochzeitsvorbereitungen kümmern. Zu allem Übel verhindert einSchneesturm Emilys Rückreise. Wird sie es rechtzeitig zurück nachHause schaffen?Christmas LovestoryFr., 22.12.2018, 21:50 UhrSeit ihrer Kindheit feiern die beiden Freunde Sam (DustinMilligan) und Kat (Danica McKellar) gemeinsam mit ihren FamilienWeihnachten. Das nächste Wiedersehen steht bevor, als Sam bewusstwird, dass Kat die Frau ist, nach der er immer gesucht hat. Wie wirdsie auf das Eingeständnis seiner Gefühle reagieren? Und sind siebeide bereit, einen Schritt weiterzugehen und sich auf die Liebeeinzulassen?Stille Nacht - US-Spielfilm, 2012 - Regie: Christian VuissaHeiligabend - So., 24.12. 2018, 20:15 UhrDer österreichische Regisseur Christina Vuissa inszenierte dieGeschichte des bekannten Weihnachtsliedes: Der katholische PfarrerJoseph Mohr (Carsten Clemens) wird 1818 nach Oberndorf bei Salzburgberufen und legt sich umgehend mit seinem Vorgesetzten (Clemens AapLindenberg) an. Als er im Kirchenchor ein selbst komponiertesWeihnachts-lied in deutscher Sprache einüben lässt droht ihm dieStrafversetzung...Der Fall Jesus - Nach der wahren Geschichte von Lee Strobel ("TheCase For Christ").1. Weihnachtstag, Di., 25.12.2018, 20:15 UhrDer Journalist Lee Strobel hat sich als knallharter Faktenjägereinen Namen gemacht und wird zur Chicago Tribune berufen. Ein Lebenauf der Erfolgsspur - bis seine Frau Leslie zur überzeugten Christinwird. Die Welt des Atheisten Lee gerät in Schieflage - ist er dochüberzeugt, dass Glaube Humbug sei. Er beginnt, Fakten und Beweise zusammeln - und sieht sich mit anderen Ergebnissen konfrontiert, als ererwartet hätte...Stille Nacht - Das Weihnachtswunder - Spielfilm, Kanada 20021. Weihnachtstag, Di., 25.12.2018, 22:05 UhrKriegswinter 1944: Elisabeth (Linda Hamilton) und ihr Sohn Fritz(Matthew Harbour) verstecken sich in einer Waldhütte. Dreiamerikanische Soldaten suchen dort Zuflucht, einer von ihnen istverletzt. Elisabeth hilft, besteht aber darauf, dass sie ihre Waffenablegen. Kurze Zeit später kriegen sie erneut Besuch - von deutschenSoldaten.Billy - Ein Leben für die gute BotschaftFilm nach der Biografie von Billy Graham - Regie: Robby Benson2. Weihnachtstag, Mi., 26.12. 2018, 20:15 Uhr"Zwei Dinge, die ich niemals werde: Bestatter oder Prediger."Diese Vorsätze unterbreitet Billy Graham als Teenager seinem Vater.Durch den Besuch einer Zeltmission ändert Billy sein Lebengrundlegend: Von Gott berufen beschließt er auf eine Bibelschule zugehen und Prediger zu werden. - Billy Graham verstarb 2018 im Altervon 99 Jahren.Orangen zu Weihnachten - nach einer klassischen britischenWeihnachtsgeschichte2. Weihnachtstag, Mi., 26.12. 2018, 21:45 UhrRose (Bailee Michelle Johnson) lebt seit frühester Kindheit imWaisenhaus, in dem sie und die anderen Kinder die Geborgenheit einerFamilie finden. Durch ein tragisches Ereignis verliert Rose diesesZuhause und wird an einen unfreundlichen Ort gebracht, an dem siedurch dessen Leiter (Edward Herrmann) Enttäuschung und Ablehnungerfährt.Christmas Wish - Wenn Wünsche wahr werden - WeihnachtlicheRomantikkomödie2. Weihnachtstag, Mi., 26.12.2018 23:15 Uhr undSamstag, 29.12.2018, 18:15 UhrKurz vor Weihnachten begegnet der gestressten Familienmutter Paulaihr Jugendliebe Nick. Sie überlegt sich, wie das Leben mit ihm wohlverlaufen wäre - und findet sich unversehens in einem Luxusleben alsEhefrau an Nicks Seite wieder.Post für Pfarrer JakobFr., 28.12.2018, 21:45 UhrIn ländlicher Einöde Finnlands tritt eine entlasseneStrafgefangene eher widerwillig einen Dienst bei einem blindenPfarrer an. Sie soll ihm bei der Beantwortung der vielen Briefehelfen, die ihn täglich erreichen. Immer öfter unterschlägt sieBriefe, und auch der Postbote traut sich nicht mehr in die Nähe derentlassenen Mörderin traut. Das Ausbleiben der Briefe stürzt derPfarrer in eine tiefe Sinn- und Glaubenskrise.Der Lauf seines Lebens - Drama nach einer wahren BegebenheitFr., 28.12.2018, 20:15 UhrDavid, ein erfolgreicher Marathonläufer und College-Professor,beschließt gegen ärztlichen Rat an einem 4668 km langen Lauf durchdie USA teilzunehmen. Seine Frau bittet ihn zu bleiben - doch ohneErfolg. Auf seinem Weg kommen ihm Zweifel, und die harte körperlicheund emotionalen Belastung führen zu einem völligen Zusammenbruch, derall seine bisherigen Überzeugungen durcheinander bringt.Musik & Show: Highlights zur Adventszeit bei Bibel TVDas große Weihnachtssingen - 1., 8. 15. und 22.12. 2018jeweils 15:00 UhrNeu bei Bibel-TV: Stimmungsvolles Weihnachts- und Adventssingenzur festlichen Vorbereitung auf Ankunft Christi.Weihnachtskonzert mit Angela Wiedl - Hommage an Mutter TeresaMi., 05.12.2018, 20:15 UhrMit einer Hommage an Mutter Teresa stimmt die SchlagersängerinAngela Wiedl ihr Publikum auf die Festtage ein: IhrWeihnachtskonzert aus klassischen Weihnachtsliedern, Opernarien,Volksmusik und Zitaten der weltbekannten Missionarin undFriedensnobelpreisträgerin unterstreicht die Bedeutung vonWeihnachten als Fest der Liebe.22:15 Bibel TV das Gespräch - mit Angela WiedlERF Gott sei Dank - Weihnachtsshow liveFr., 07.12.2018, 20:15 UhrEine bunte Mischung aus Talk, Szenen, weihnachtlicher Musik undeinem Live-Hörspiel. Hier können sich Zuschauer interaktiv beteiligenund über Teile des Programms live abstimmen. Die Gäste sind: FreimutHaverkamp (Pastor in Hillsong), Andi Weiss (Autor, Berater), ChrisLass (Gospelmusiker), Luise Gramsch (Musikerin), Jamie Kimmett(Musiker aus Nashville), Tobias Schuffenhauer (Hörspiel-Produzent)u.a.De Höhner live aus dem Kölner DomSo.,09.12.2018, 15:00 Uhr - Live aus dem Kölner DomAm 2. Advent treffen sich traditionell Musiker und Sänger zumMitspielkonzert im Kölner Dom, um sich gemeinsam mit den "Höhnern"auf den Advent einzustimmen. Neben Advents-Klassikern steht KölschesLiedgut aus der Feder der Höhner auf dem Programm.Christmas in Vienna 2016Mi., 19.12.2018, 20:15 UhrMit einer eindrucksvollen Interpretation des weltbekannten"Hallelujah" von Leonard Cohen beginnt die Weihnachtsaufführung"Christmas in Vienna" des Jahres 2016 im Wiener Konzerthaus. EineVielzahl von Gesangssolisten und Chören erschaffen gemeinsam mit demORF Radio-Symphonieorchester Wien eine ergreifende Stimmung.Weihnachtsfest in AmsterdamSo., 23.12.2018, 20:15 Uhr - Aufzeichnung von 2016Mitten im historischen Amsterdam laden große Shows, Orchester,Chöre und Solisten zu ihrem jährlichen Weihnachtsfest ein. ModeratorBert van Leeuwen und die Heilsarmee feiern hier Weihnachten undwollen dabei die Arbeit der Heilsarmee unterstützen. FürWeihnachtsstimmung sorgen Jim Bakkum, Brownie Dutch, TrijntjeOosterhuis, Shirma Rouse und die Amsterdam Staff Band, die SoundwiseBand, der Kinder- und Gospelchor unter der Leitung von Eric van Tijnsowie die Amsterdamer Heilsarmee-Sänger.J.S. Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248Heiligabend, Mo., 24.12.2018, 09:00 UhrDie Leipziger Nikolaikirche dient als Kulisse für die Aufführungdes beliebten Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.Solisten: Barbara Schlick (Sopran), Yvonne Naef (Alt), ChristophPrégardien (Tenor), Klaus Mertens (Bass), der Thomanerchor Leipzigund das Gewandhausorchester Leipzig - Leitung: Georg ChristophBiller.Weihnachtsgottesdienste auf Bibel TVHeiligabend, So., 24.12.2018, 08:00ERF Gottesdienst zu HeiligabendMit dem Team des Theologischen Seminars Rheinland 15:45 Stunde desHöchsten: Fest(lich) geklammert 16:30 Hour of Power 17:30 ERFGottesdienst zu Heiligabend Mit dem Team des Theologischen SeminarsRheinland1. Weihnachtstag, Mo., 25.12.2018 10:00Gottesdienst Live aus dem St. Kiliansdom in Würzburg2. Weihnachtstag, Di., 26.12.2018 10:00Gottesdienst Live aus dem Kölner Dom