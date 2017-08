--------------------------------------------------------------Stadt(ver)führungenhttp://ots.de/WX6Gn--------------------------------------------------------------Nürnberg (ots) -931 Touren an drei Tagen - wo gibt's denn sowas? Nur in Nürnberg(und Fürth), wo die Stadt(ver)führungen vom 22. bis 24. September2017 auch im 18. Jahr von der Lust auf die eigene Stadt getragenwerden, aber ebenso für Touristen hochinteressant sind.Deutschlands größter Führungsmarathon bietet an einemSeptember-Wochenende oftmals unbekannte Einblicke von Bürgern für einbreites Publikum. Und gerade in Zeiten, wo Städte ganz oben auf derListe der Entdeckerlust stehen, ist diese stets überraschende,personifizierte Heimatkunde hoch aktuell. Hier erfährt man Geschichteund Geschichten aus erster Hand, hier begegnen sich Vergangenheit undUtopien.Um "Zeichen & Wunder" geht es in diesem Jahr thematisch. Der Wegüber das Jahresmotto führte über das Luther-Jahr als ersten Impulsund die Hoffnung, dass einer scheinbar aus den Fugen geratenen WeltZeichen und Wunder gut tun würden. Städte sind freilich seit jehervoller Zeichen und Wunder. In den unterschiedlichen Kapiteln wieArchitektur, Familien, Gesellschaft und Innovation und Technik gehtes um Wahrzeichen und Wundertüten, geheimnisvolle Codes,Markenzeichen und Bühnenwunder, aber auch um "Weichen & Zunder", wieKabarettist Oliver Tissot seine sprachspielerische Führungübertitelt. Also lässt sich den Geheimnissen von Lebkuchen, Brezenund Drogen nachspüren, man kann das im Dornröschenschlaf ruhendVolksbad als "Jugendstilperle" ebenso erleben wie den Justizpalastsamt seinem unbekannten "Königssaal", die ehemalige Poststadt, denFlughafen und die "geheimen" Depots des Stadtarchivs.Bekannte Namen wie Publizist Hermann Glaser, Dialakt-PapstFitzgerald Kusz, Weinexperte Martin Kössler, Comedian Martin Rassau(der eine Teil von Heißmann & Rassau) und die Oberbürgermeister vonNürnberg und Fürth, Ulrich Maly und Thomas Jung, sind ebenso dabeiwie Profis und Privatleute. Zusammen genommen ergibt dieserFührungsmarathon ein wunderbares Beispiel für ganz individuelleTeilhabe und Teilnahme am Kultur- und Stadtleben. Ein Stadtturm-Pinfür acht Euro dient als Berechtigung für beliebig viele Touren.Pressekontakt:Andreas RadlmaierLeiter Projektbüro im Kulturreferatder Stadt NürnbergHauptmarkt 1890403 NürnbergTel. (0911) 2 31-20 00 oder 2 31-23 38andreas.radlmaier@stadt.nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale N?rnberg, übermittelt durch news aktuell