Es geht voran: Copan kündigt ein großes Rebranding an und startet eine neue Website

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Zeit der Veränderung für Copan. Das italienische Präanalytik-Unternehmen gab den Abschluss einer umfangreichen Rebranding-Initiative bekannt, die ein neues Logo und eine neue Website mit aktualisierten Funktionalitäten umfasst. Das Rebranding zielt darauf ab, die Unternehmenswerte bestmöglich zu repräsentieren und ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten.Von der Präanalytik bis zur Patientenversorgung war es eine turbulente Zeit für Fachleute und Unternehmen, die sich mit COVID-19-Tests, Screening und Behandlung beschäftigen. Dies ist der Fall bei Copan - dem führenden Hersteller von mikrobiologischen Entnahmesystemen und präanalytischer Laborautomation - der seine jahrzehntelange Erfahrung im Einsatz rund um die Uhr zur Unterstützung des Kampfes gegen die Pandemie eingesetzt hat. Das Ziel, 2 Milliarden produzierte Tupfer pro Jahr zu erreichen, hat das Unternehmen erreicht und stabilisiert nun die Versorgung mit allen Produkten, die die Entwicklung der Präanalytik in den letzten Jahren vorangetrieben haben.Im Bewusstsein der Bedeutung einer konsistenten Identität und einer klaren Kommunikation stellte Copan sein Rebranding vor, ein Projekt, das für sein 40. Jubiläum im Jahr 2019 begonnen und durch die Pandemie verschoben wurde. Laut Stefania Triva, CEO und Präsidentin, "war ein Rebranding notwendig, um den Wert, den wir den Menschen, der Innovation und dem Vertrauen geben, bestmöglich zu repräsentieren und den neuen Herausforderungen, die auf den internationalen Markt zukommen, zu begegnen."Wesentliche Merkmale des Rebrandings sind die neue Kommunikationsstrategie und das grafische Design, mit einem neuen Logo , das als Weiterentwicklung des historischen entworfen wurde. Der Slogan "Innovating together" bleibt dagegen unverändert. "Gemeinsam innovieren symbolisiert die Kernwerte von Copan - die Innovation, die wir in die Welt der Präanalytik einbringen, und das starke Vertrauensverhältnis, das wir seit jeher zu unseren Partnern und Mitarbeitern aufgebaut haben - und ist ein grundlegender Teil unserer Identität."Mit dem Rebranding wird auch die neue Website von Copan eingeführt; www.copangroup.com sie bietet ein ansprechendes Design und eine einfache Navigation, die sowohl für die Nutzung auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten optimiert ist und weltweit einen schnellen und intuitiven Zugang zu wichtigen Informationen über Produkte, wissenschaftliche Studien, Neuigkeiten und Dienstleistungen bietet.Diese frische neue Identität fasst die Werte und das Engagement von Copan für den Aufbau erfolgreicher Geschäftsbeziehungen und professioneller Dienstleistungen in einem sich ständig verändernden Umfeld zusammen, um - wie das Unternehmen sagt - die Mikrobiologie der Zukunft durch menschenorientierte Innovation zu gestalten.Informationen zu CopanCopan widmet sich der Entwicklung hochwertiger und innovativer Produkte zur Probenentnahme für Infektionskrankheiten, Humangenomik, Umwelt- und forensische Anwendungen sowie automatisierter Workflow-Lösungen.Unsere Ideen haben 40 Jahre lang den Fortschritt im Bereich der Präanalytik vorangetrieben und zur Entwicklung von sinnvollen Produkten geführt, die auf jeden Bedarf zugeschnitten sind. Unter anderem haben unsere patentierten FLOQSwabs® die Probenentnahme und den Probentransport komplett neu erfunden, während das WASPLab® Automatisierungs-Ökosystem den Arbeitsablauf im Labor revolutioniert hat.Auch heute noch ist Copan bestrebt, diese Innovation fortzusetzen und Qualitätsprodukte, maßgeschneiderte Dienstleistungen und erstklassige Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit der Patienten anzubieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538806/Copan_Italia_Logo.jpgOriginal-Content von: Copan Italia SpA, übermittelt durch news aktuell