"Es geht ums Überleben": Richard David Precht spricht im ZDF mit Klima-Aktivistin Carla Reemtsma (FOTO)

Mainz (ots) -Streiken für den Klimaschutz: Was als Einzelaktion der SchwedinGreta Thunberg begann, breitete sich innerhalb von wenigen Monatenüber den ganzen Erdball aus. Aber verändert die junge Generation auchdas Bewusstsein der Gesellschaft? Darüber spricht Richard DavidPrecht am Sonntag, 15. September 2019, 23.45 Uhr im ZDF, mit der21-jährigen Klima-Aktivistin Carla Reemtsma: "Precht: Revolution fürdas Klima - Eine Generation steht auf".Zwar beeilen sich Politiker aller Parteien, das Klima-Thema aufdie Agenda zu setzen, doch die meisten vertreten andere Werte als die"Generation Thunberg". Wachstum, Beschäftigung und Fortschrittprallen auf die existenzielle Angst junger Leute um ihre Zukunft. Wieaber will die junge Generation den Teufelskreis von ökonomischenNotwendigkeiten und den daraus resultierenden Klimabelastungendurchbrechen? Das fragt Precht die Klima-Aktivistin Carla Reemtsmavon "Fridays for Future".Reemtsma in der Sendung: "Ich sehe keine andere Möglichkeit, alssich zu engagieren, weil es am Ende ums Überleben geht. Es geht umeine Krise, die alle betrifft." Carla Reemtsma fordert eineCO2-Steuer bis Ende dieses Jahres: "80 Euro pro Tonne, das klingtnach super viel, ist aber das, was das Umweltbundesamt an Kostenveranschlagt hat - und das sind Kosten, die meine Generation inZukunft tragen wird." Zudem plädiert Reemtsma für die sofortigeAbschaltung eines Viertels aller in Deutschland vorhandenenKohlekraftwerke und den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis in dasJahr 2030.Führt der Weg der Aktivisten durch die etablierten Instanzen undParteien? Brauchen sie eine eigene Partei? Sind sie überhaupt nochgewillt, die politischen Konventionen zu akzeptieren, oder bleibtihnen am Ende nur der zivile Ungehorsam, um der Dringlichkeit ihrerForderungen gerecht zu werden? Und was ist mit dem klimaschädlichenKonsum der jungen Generation selbst, die sich eine Welt ohne günstigeFernreisen, Smartphones und Kommunikation in den sozialen Netzwerkennicht mehr vorstellen kann, fragt Precht. Wie konsequent wird ihrVerzicht sein, wenn in einigen Jahren der CO2-Ausstoß durch digitaleDaten höher sein wird als durch den Flugverkehr und bereits jetzt 80Prozent des weltweiten Datenverkehrs auf energieintensiveStreaming-Dienste entfallen?Mit dem Thema Klimawandel befassen sich im ZDF auch die Sendungen"plan b" (Samstag, 14. September), "planet e." (Sonntag, 15., undSonntag, 22. September), "ZDFzeit" und "Frontal 21" (Dienstag, 17.September).