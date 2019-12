"Es geht um Menschen wie dich und mich" Rosa Duran (Movement On The Ground) / "Friedman schaut hin: Flüchtlingslager Lesbos" am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, um 17.15 Uhr auf WELT (FOTO)

Berlin (ots) - Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Ein Ort derHoffnungslosigkeit, der Verzweiflung. Michel Friedman hat für seine neueReportage "Friedman schaut hin: Flüchtlingslager Lesbos" die griechische Inselbesucht und vor Ort mit Flüchtlingen und mit Menschen, die dort helfen,gesprochen. Alle Gespräche eint eines: Das Bemühen um die Würde, um jedeneinzelnen Menschen, um ein Mindestmaß an menschenwürdigem Dasein und dasAnliegen, nicht alleingelassen zu werden mit der Situation vor Ort.Die Niederländerin Rosa Duran ist für die Stiftung Movement On The Ground seitSeptember 2018 auf Lesbos: "Es gibt immer noch viele Menschen, denen das Ausmaßdieser Situation nicht bewusst ist. Der Krise, die hier stattfindet. MeineBotschaft wäre: Denkt an diesen Ort und die Menschen hier. Die Leute, dieZeitungen etc. sprechen viel über Zahlen, aber es geht hier um Menschen wie dichund mich. Sie verdienen einen würdigen Ort zum Leben, wenigstens für die Zeit,die sie hier sind."Von der mehr als schwierigen medizinischen Versorgung im permanent wachsendenLager berichtet Marco Sandrone von Ärzte ohne Grenzen, der seit Juli vor Ortarbeitet: "Wir sind extrem besorgt über die medizinische Versorgung im Camp.Ehrenamtliche medizinische Organisationen können die Kranken, wenn ihreErkrankungen sehr schwerwiegend sind, an die örtlichen Krankenhäuser überweisen.Diese sind meist zu überfüllt, oder hoffnungslos unterbesetzt, um denAnforderungen gerecht zu werden. Deshalb können sich die Freiwilligen hier imLager um die riesige Anzahl häufig auch komplizierter medizinischer Notfällenicht angemessen kümmern." Er ergänzt: "Ich kann ehrlich sagen, dass ich michdafür schäme, als Europäer hier zu stehen und zu sehen, wie Länder, die denRahmen für Menschenrechte geschaffen und gefördert haben, Menschen so behandelnkönnen."Dimitris Vafeas leitet das Flüchtlingslager Moria. Aus seiner Sicht istfinanzielle Hilfe allein nicht ausreichend: "Griechenland kann diese Last nichtallein tragen. Die anderen europäischen Länder müssen darüber nachdenken, abermehr Geld und EU-Fonds sind nicht die Lösung. Länder wie Ungarn, Slowenien,Österreich müssen das Problem mit uns teilen. Es geht um die Würde derEuropäischen Union.""Friedman schaut hin: Flüchtlingslager Lesbos" am Donnerstag, den 12. Dezember2019, um 17.15 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie nach Ausstrahlung in derMediathek und in der TV-App.Pressekontakt:Martha ReifersProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4642martha.reifers@welt.dewww.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4464235OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell