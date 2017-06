Es geht um Ihr Geld! / Jetzt erhältlich: der TB GUIDE Finanzen & Recht in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Der TB GUIDE Finanzen & Recht des TVG Verlags in Kooperation mitFOCUS-MONEY erscheint am 6. Juni in der Hansestadt! Die Ausgabe fürHamburg liegt ab sofort an vielen Ausgabestellen kostenlos zurMitnahme bereit. Dazu gehören Postbanken und Postfilialen mitFinanzdienstleistungen."Nutzer finden Ratschläge und Tipps, Suchhilfen und Rankings -eben Orientierung in der komplexen Welt rund um Geld, Versicherungenund Vermögen", betont FOCUS-MONEY-Chefredakteur Frank Pöpsel inseinem Grußwort. Weiter erklärt er: "In Zeiten der Digitalisierungzählt vor allem eins: den Überblick behalten."Und diese Orientierung bietet der TG GUIDE Finanzen & Recht ingedruckter Form. Zum Beispiel beim Thema Autokauf und -finanzierung.Lesen Sie, wer die fairsten Anbieter in der Hansestadt sind. Der TBGUIDE Finanzen & Recht nimmt in seiner Hamburger Ausgabe unteranderem zahlreiche Autofinanzierer unter die Lupe und zeigt, wie dieAutohäuser auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen. Plus: Wer hatdie besten Konditionen in seinem Portfolio, kann die beste Beratunggarantieren - und wo finde ich den gewünschten Service? Der TG GUIDEliefert die Antworten.Unbedingt lesenswert: Das Steuer-Spezial "Mythen & Irrtümer zuRecht und Steuern". Unter anderem wird darin erklärt, wie und wannman einen Steuerbescheid wirklich anfechten sollte und welche Chancenbestehen, zu seinem Recht zu kommen. Darüber hinaus liefert der TBGUIDE die neuesten Regelungen zur Erbschaftssteuer. Damit dasVermögen in der Familie bleibt. Auch über Geldanlagen informiert derneue TB GUIDE für die Metropole an der Elbe umfassend. Gerade vor demHintergrund der Euro-Krise gilt es, verlässliche Informationen zubekommen.Hamburg zählt übrigens weltweit zu den zehn Städten mit derhöchsten Lebensqualität. Hier möchte man gerne wohnen. Daher wichtigfür gebürtige Hanseaten und Neu-Hamburger: Welche Rechte undPflichten habe ich als Mieter bzw. Vermieter? Informieren Sie sichüber aktuelle Änderungen im Mietrecht und holen Sie sich die bestenTipps zum Thema Immobilien. Hier bietet der TB GUIDE Finanzen & Rechteinen enormen Nutzwert. Zum Beispiel werden folgende Fragenbeantwortet: Welche Fristen sind bei Immobilienstreitigkeiten zubeachten? Und vor allem: Wie kann man Steuern sparen?TVG Geschäftsführer Gerhard Kinzl: "Mit über 140 Seiten und zirka15.000 geprüften Adressen des Hamburger Telefonbuchs, das ebenfallsaktuell erschienen ist, zählt der TB GUIDE Finanzen & Recht zu einemder wertvollsten Tippgeber zu allen Geldfragen - inklusiveEmpfehlungen und wichtigen Ansprechpartnern."Der TB GUIDE Finanzen & Recht(https://www.tb-guide.de/ratgeber/finanzen) kann unter derkostenlosen Servicehotline auch telefonisch bestellt werden: 0800 /38 63 34 36.Über den TVG VerlagAls einer der bedeutendsten Telefonbuchverlage in Deutschland istder TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg undMünchen sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. DieTelefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, onlineund mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationaleAuskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner fürKMUs im Bereich Online-Marketing werden AdWords-Kampagnen angelegt,Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netzoptimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage,setzt der Verlag auf einen Mix aus hochwertigen redaktionellenArtikeln und aktuellen Adressen.Pressekontakt:TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KGE-Mail: presse(at)tvg-verlag.dehttps://www.tvg-verlag.dehttps://www.tb-guide.de/ratgeber/finanzenOriginal-Content von: TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell