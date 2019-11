Berlin (ots) - "Es geht nicht um die AfD, es geht um Brandner", sagte derBundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) heute Abend in der Sendung "Talkaus Berlin" des rbb-Fernsehens.Er habe sich immer dafür eingesetzt, die AfD wie jede andere Partei zubehandeln, souveräner und gelassener mit ihr umzugehen, so Kubicki weiter. Aberbei "Herrn Brandner ist einfach Schicht im Schacht". Er habe sich im Parlamentden Kollegen und Kolleginnen gegenüber in einer Weise flegelhaft benommen, dieeinfach jedes Maß an Anstand verletzt habe. Laut Wolfgang Kubicki könne StephanBrandner als Mensch tun, was er wolle. Aber als Vorsitzender desRechtsausschusses des Deutschen Bundestages dürfe er sich solche persönlichenAusfälle nicht leisten. "Dann ist auch gerechtfertigt, ihn abzuwählen", sagteKubicki im "Talk aus Berlin".Der AfD stehe das Recht zu, einen neuen Vorsitzenden zu wählen, der werde mitSicherheit auch gewählt, so Kubicki: "Es gibt auch andereAfD-Ausschussvorsitzende, da haben wir diese Probleme nicht. Es ist ein ProblemBrandner."Bei einem möglichen Ende der Großen Koalition stehe die FDP nicht alsKoalitionspartner der CDU/CSU bereit. Eine Minderheitenregierung nach demAusstieg der SPD sei die einzige Option. Das machte der stellvertretendenBundesvorsitzende der FDP im Gespräch mit Jörg Thadeusz ganz deutlich: "Es wirdkeine Regierung geben ohne Neuwahlen, an der die FDP oder die Grünen beteiligtsein werden", so Wolfgang Kubicki wörtlich.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgTalk aus BerlinAnsprechpartnerTel.: +49 (0)30 979 93-24501https://www.rbb-online.de/talkausberlin/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell