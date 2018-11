Es dauerte nur 1 Woche, bis Marihuana-Aktien in einem Bärenmarkt waren

Weitere Suchergebnisse zu "Aphria":

Die Marihuana-Industrie hat ein unglaubliches Jahr hinter sich. Wir haben eine kontinuierliche Expansion in den Vereinigten Staaten erlebt, uns über die konsequente Auflistung von Cannabis-Aktien auf seriöseren Börsen und nicht nur der Freiverkehrsbörse (OTC) in den USA gefreut und in jüngster Zeit beobachtet, wie Kanada das erste Industrieland wurde, das Freizeit-Marihuana legalisierte.

Ein Marihuana-Bärenmarkt? Du solltest es besser glauben

Trotz allem, was die Cannabis-Industrie in diesem Jahr und seit Anfang 2016 geleistet hat war das nicht genug, um den jüngsten Rückgang stoppen.

Am 15. Oktober 2018, nur zwei Tage bevor die sprichwörtliche grüne Flagge in Kanada wehte, beendete der Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (WKN:A2DTQB), der allererste Cannabis-ETF, der in Kanada sein Debüt feierte, den Tag mit 20,06 US-Dollar. Im Laufe des nächsten Tages, am 16. Oktober, erreichte der Aktienkurs ein Allzeithoch von 20,86 US-Dollar. Seitdem ist der Kurs nur rückläufig gewesen.

In der Woche nach dem 15. Oktober hat der Horizons Marijuana Life Sciences ETF 22 % seines Wertes verloren. Vom Innertageshoch zum -tief zwischen dem 16. und dem 25. Oktober verlor der ETF 32 % seines Wertes. Mit anderen Worten, es dauerte nur eine Woche, bis die Cannabis-Rallye vollständig zum Erliegen kam und die Pot-Aktien fest in einen Bärenmarkt gedrängt wurden (traditionell definiert als ein Rückgang von 20 % oder mehr gegenüber einem letzten Hoch).

Warum gehen Marihuana-Aktien plötzlich in Rauch auf? Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus den folgenden Faktoren.

Warum die Pot-Aktien fallen

Erstens sind wir bereits an dem Punkt angelangt, an dem Versprechungen eingehalten werden müssen. In den letzten ein paar Jahren haben Marihuana-Aktien die Investoren mit Schätzungen der Spitzenproduktion und Übernahmen geblendet. Da jedoch jetzt Marihuana für Erwachsene in Kanada legal ist, werden die Investoren nach greifbaren Ergebnissen und nicht nach Versprechungen suchen. Momentan verliert so ziemlich jede Marihuana-Aktie auf operativer Basis Geld, sodass man die Branche aus fundamentaler Sicht eher meidet.

Zweitens erkennen die Investoren, dass es Jahre dauern wird, bis die Marihuana-Anbauer ihr Spitzenpotenzial liefern können. Zum Beispiel werden Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), Canopy Growth (WKN:A140QA), Aphria (WKN:A12HM0) und The Green Organic Dutchman (WKN:A2JLEE) voraussichtlich jeweils 570.000, 500.000, 255.000 und 195.000 Kilogramm produzieren, wenn sie ihr Potenzial voll ausschöpfen. Dennoch liegt das aktuelle hochgerechnete Jahresergebnis bei 45.000 Kilogramm für Aurora Cannabis, etwa 40.000 Kilogramm für Canopy Growth (hochgerechnet mit den Zahlen aus dem letzten Quartalsbericht des Unternehmens), 35.000 Kilogramm für Aphria und Null Kilogramm für The Green Organic Dutchman, das erst im nächsten Jahr eine Ernte haben wird. Zusammengenommen sind das weniger als 10 % der prognostizierten Menge.

Drittens ist der Großteil des Produkts, das die Margen erhöhen dürfte, noch nicht verfügbar. Mit Ausnahme von Cannabis-Ölen dürfen derzeit keine anderen alternativen Pot-Produkte verkauft werden, einschließlich Dampf, Lebensmittel, Konzentrate und infundierte Getränke. Obwohl die Industrie und die Investoren weithin erwarten, dass das Parlament neue Optionen für den Cannabis-Konsum im Jahr 2019 überprüfen und legalisieren wird, ist das keine Selbstverständlichkeit. Solange diese alternativen Cannabis-Produkte verboten sind, könnten Marihuana-Aktien wie Aurora, Canopy, Aphria und The Green Organic Dutchman anfällig für die Kommodifizierung sein.

Der letzte Grund, der auch auf dem vorherigen Punkt beruht, ist die reale Möglichkeit, dass ein Überangebot an Cannabis verheerende Auswirkungen auf die Margen haben wird. In den USA gab es in der Vergangenheit zahlreiche Fälle eines Überangebots, was den Grammpreis für Trocken-Cannabis nach unten gedrückt hat, und kanadische Anbaubetriebe könnten viele der gleichen Probleme haben.

Wie können sich Marihuana-Aktien von hier aus erholen?

Wenn die Pot-Aktien nach zwei Wochen der Krise die Situation irgendwie wieder in Ordnung bringen wollen, müssen sie mit der Unterzeichnung langfristiger Lieferverträge und dem Aufbau von Partnerschaften mit Markenunternehmen beginnen. In dieser Hinsicht hat Canopy Growth bereits einen Vorteil.

Laut den Betriebsergebnissen von Canopy für das erste Quartal, die Mitte August veröffentlicht wurden, verfügte das Unternehmen über annualisierte jährliche Lieferverträge mit kanadischen Provinzen und Territorien von über mehr als 67.000 Kilogramm, mehr als jeder andere Anbauer auf Jahresbasis. Diese Verträge schaffen einen vorhersehbaren Cashflow und verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Canopy Growth durch die Kommodifizierung betroffen wird.

Canopy Growth erhielt am 15. August auch eine Rieseninvestition von 3,8 Mrd. US-Dollar vom Modelo- und Corona-Hersteller Constellation Brands. Dies ist mehr als nur eine Partnerschaft. Constellation setzt sich für das Wachstum des Geschäfts von Canopy ein und wird neue Produkte wie Cannabidiol-infundierte Getränke auf den Markt bringen, sobald sie legal werden.

Wir wollen auch sehen, dass Marihuana-Aktien echte Fortschritte machen, um ihre operativen Verluste zu reduzieren. Denke daran, dass kosmetische Buchhaltungspraktiken und Schätzungen Unternehmen wie Aphria geholfen haben, einen Quartalsgewinn auszuweisen. Die Investoren sind jedoch schlauer und sehen diese Unternehmen ausschließlich auf operativer Basis. Sie werden eine verbesserte betriebliche Effizienz, sinkende Anbaukosten pro Gramm und sinkende Verluste pro Aktie sehen wollen.

Mit anderen Worten, die Investoren wollen, dass diese Branche reif wird. Offen gesagt, das könnte einige Zeit dauern.

