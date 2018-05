Es bleibt nie nur beim Kaufpreis - Häuslebauer unterschätzen häufig die Details

Hamburg (ots) - Befindet sich die Immobilienfinanzierung unterDach und Fach, sind damit keineswegs alle kurzfristigen Ausgabenabgedeckt. Denn abgesehen von den klassischen Nebenkosten - diehäufig rund 15 Prozent der gesamten Summe ausmachen - dürfenzukünftige Eigenheimbesitzer nicht die im direkten Vergleichunbedeutenden Beträge vernachlässigen. Das komplette Spektrum allerbenötigten Dienstleistungen oder neuer Haushaltsgeräte realisierendie Kreditnehmer erst nach einigen Tagen bis Wochen in den eigenenvier Wänden. "Es fängt beim passenden Umzugsunternehmen an, geht beider Möblierung weiter und endet beim plötzlich benötigtem Rasenmäher.Summa Summarum entsteht unter Umständen ein so hoher Betrag, mit demniemand vorher gerechnet hat", weiß Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Sei es eine Wohnung oder ein Haus:Abhängig von dem Objekt gelten etwas andere Parameter.Raus aus der Mietwohnung: Leere als GefahrIst der Traum von dem eigenen Haus in Erfüllung gegangen, müssenImmobilienbesitzer besonders am Anfang des neuen Lebensabschnittsaufpassen. Denn vor allem bei einem Haus kommen auf sie Kosten zu,die vorher vielleicht nie eine Rolle gespielt haben. Sei es derErschließungsbeitrag für das Grundstück, Deko zur Erzeugung derWohlfühlatmosphäre oder schlicht die Möblierung des deutlichvergrößerten Wohnraums. "Es sind auf den ersten Blick profane Dingewie beispielsweise längere Kabel, ein weiteres Regal oder Equipmentfür die Gartenpflege. Berechnen Kreditnehmer von Beginn an dieFinanzierung sehr knapp, entsteht die Gefahr, dass diese ins Wankengerät", ergänzt Scharfenorth.Trotz Verzicht auf Miete: Eigentumswohnung erfordert weiterAusgabenSei es ein Haus oder eine Wohnung: Fallen den Eigentümern Mängelwie Schimmel hinter der Tapete, lecke Rohre oder einfach verlorenerSchlüssel für die Toilettentür zu spät auf, drohen unerwarteteReparaturkosten und zeitaufwendige Suche nach dem passenden Ersatz.Auch die beim Umzug massiv beschädigte Möbelstücke oder Elektrogeräteerfordern meist schnell Alternativen. "Damit der Kredit und dersehnlichst erwartete Einzug in die Traumimmobilie nicht zu einemFiasko werden, dürfen Eigentümer im Finanzierungsplan nicht nur dieklassischen Nebenkosten - wie Notargebühren oder Steuern -berücksichtigen", weiß Scharfenorth. Gehört die Wohnung zu einerGemeinschaft sollten sich zukünftige Immobilienbesitzer informieren,ob in naher Zukunft nicht eine größere Modernisierungsmaßnahmeansteht und so die monatliche Belastung gravierend erhöht. Verfügtdie neue Wohnung über keinen Keller, muss der vorhandene Stauraumnoch genauer geplant werden. Auch ausreichend Sonnenschutz trägteinen Teil zum Komfort bei und spielt vor allem in den wärmerenMonaten eine wichtige Rolle. Interessierte, die sich intensiv mit demGedanken einer Immobilienfinanzierung beschäftigen, entdecken auf derBaufi24-Webseite sowohl Tagesaktuelle Zinsen als auch dielängerfristige Zinsentwicklung:https://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbHStephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt:Hasenclever Strategy,Ramona Golfner,Tel: +49 421 42 76 56 81,E-Mail: rg@hcsy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell