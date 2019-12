Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 3. Quartal 2019: +1,1 % gegenüber 3. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2019: +1,1 %zum Vorjahresquartal +0,5 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 3. Quartal 2019um 1,1 % höher als im 3. Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, war die Preissteigerung gegenüber dem 3. Quartal 2018 imWirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen mit 2,9 % amhöchsten. In den meisten Branchen waren die Veränderungen gegenüber demVorquartal mit Steigerungen von durchschnittlich 0,5 % eher gering.Im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei stiegen die Erzeugerpreise im 3.Quartal 2019 im Vergleich zum 3. Quartal 2018 um 0,5 %Dabei waren die deutlichsten Preisanstiege mit 4,3 % bei den sonstigen Post-,Kurier- und Expressdiensten zu verzeichnen. Ursache dafür waren Portoerhöhungenfür Briefdienstleistungen im Juli 2019, die zu einem Preisanstieg gegenüber dem2. Quartal 2019 von 1,7 % führten. Die Erzeugerpreise im Bereich See- undKüstenschifffahrt sind gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich zurückgegangen(-13,0 %), obwohl sie im Vergleich zum Vorquartal mit 1,3 % wieder leichtgestiegen sind. Der starke Rückgang gegenüber dem 3. Quartal 2018 ist vor allemauf stark gesunkene Grundfrachtraten im Seeverkehr von Asien nach Deutschlandzurückzuführen.Auch die Erzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikationsind mit 0,7 % im 3. Quartal 2019 gegenüber dem 3. Quartal 2018 nur leichtgestiegen.Dabei erhöhten sich die Preise für Telekommunikationsleistungen mit 1,5 % amstärksten. Die Preise für Datenverarbeitung, Hosting, Webportale lagen dagegenum 1,2 % unter denen des Vorjahresquartals. Damit sind die Preise in diesemBereich seit Beginn des Jahres 2015 kontinuierlich gesunken.Im Wirtschaftsabschnitt Freiberufliche, wissenschaftliche und technischeDienstleistungen waren die Erzeugerpreise im 3. Quartal 2019 1,5 % höher als im3. Quartal 2018Die Preise für technische, physikalische und chemische Untersuchungen sowie fürArchitektur- und Ingenieurdienstleistungen stiegen dabei mit 2,2 % und 2,0 % amstärksten. In den übrigen Branchen dieses Wirtschaftsabschnittes waren diePreiserhöhungen mit 0,5 % bis 1,5 % etwas moderater. Gegenüber dem Vorquartalblieben die Preise jedoch im Durchschnitt unverändert.Im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen lagen dieErzeugerpreise im 3. Quartal 2019 um 2,9 % über denen des 3. Quartals 2018Am höchsten fiel dabei mit 4,2 % der Preisanstieg für die Vermittlung vonArbeitskräften aus. Kräftige Preissteigerungen gab es auch bei den privatenWach- und Sicherheitsdiensten (+3,3 %), der Überlassung von Arbeitskräften (+3,0%) sowie bei Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+2,4 %). DiesePreisentwicklungen ergeben sich unter anderem aus geänderten Tarifverträgen indiesen Branchen in den vorangegangenen Quartalen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Telefon: +49 (0) 611 / 75 45 91,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4474571OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell