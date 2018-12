Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 3. Quartal 2018: +1,5 % gegenüber 3. Quartal 2017

Wiesbaden (ots) - Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen inDeutschland lagen im dritten Quartal 2018 um 1,5 % höher als imdritten Quartal 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, gab es dabei in den meisten Branchen Preiserhöhungengegenüber dem Vorjahresquartal. Am höchsten war die Steigerung imWirtschaftsabschnitt "Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen" mit+2,9 %. Gegenüber dem zweiten Quartal 2018 erhöhten sich dieErzeugerpreise für Dienstleistungen insgesamt um 0,5 %.Innerhalb des Wirtschaftsabschnitts "Verkehr und Lagerei"entwickelten sich die Preise im Vergleich zum Vorjahresquartalunterschiedlich. Nach einem deutlichen Preisrückgang von jeweils mehrals 10 % in den ersten beiden Quartalen 2018 waren die Erzeugerpreisefür See- und Küstenschifffahrt im dritten Quartal um 0,8 % niedrigerals im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorquartal stiegen die Preiseum 4,3 %. In der Luftfahrt lagen die Preise im dritten Quartal um 2,7% niedriger als im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorquartal stiegensie dagegen um 2,7 %. Deutlich waren die Preisanstiege mit +3,0 % beiden Leistungen von Speditionen.Die Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen undInformationstechnologie stiegen leicht. Im Wirtschaftsabschnitt"Information und Kommunikation" lagen die Preise im dritten Quartal2018 im Durchschnitt um 1,0 % höher als im vergleichbarenVorjahreszeitraum. Gegenüber dem Vorquartal blieben sie mit +0,2 %nahezu unverändert. Die Erzeugerpreise fürTelekommunikationsleistungen erhöhten sich um 2,0 % gegenüber demVorjahreszeitraum, die Preise für Dienstleistungen derInformationstechnologie um 0,6 %. Beide Branchen wiesen bis Ende 2017eher rückläufige oder stagnierende Preise auf. Rückläufig gegenüberdem Vorjahresquartal waren dagegen die Preise für Datenverarbeitung,Hosting und Ähnliches, Webportale (-0,4 %). Gegenüber dem Vorquartalblieben die Preise in diesem Wirtschaftszweig jedoch unverändert.Die Erzeugerpreise für freiberufliche, wissenschaftliche undtechnische Dienstleistungen lagen im Schnitt um 1,7 % über dem Niveaudes Vorjahresquartals. Der Preisanstieg für Leistungen desWirtschaftszweigs "Werbung" war mit +3,1 % gegenüber dem drittenQuartal 2017 überdurchschnittlich hoch. Gegenüber dem Vorquartalfielen die Erzeugerpreise für Werbeleistungen jedoch um 2,3 %. In denübrigen Branchen dieses Wirtschaftsabschnitts lagen die jeweiligenPreise um maximal 2,3 % höher als im vergleichbarenVorjahreszeitraum. Einzig im Wirtschaftszweig Markt- undMeinungsforschung lagen die Preise mit -0,1 % unter dem Niveau desVorjahresquartals.Überdurchschnittlicher Anstieg der Erzeugerpreise imWirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen.Überdurchschnittlich stiegen mit +2,9 % die Erzeugerpreise fürVerwaltungs- und Unterstützungsleistungen im Vergleich zum drittenQuartal 2017. Am höchsten fiel dabei mit +4,0 % der Preisanstieg beider Vermittlung von Arbeitskräften aus. Kräftige Preiserhöhungengegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es auch bei der Überlassung vonArbeitskräften (+3,2 %), bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten(+2,4 %) sowie bei der Reinigung von Gebäuden, Straßen undVerkehrsmitteln (+2,3 %). Dabei erhöhten sich die Preise fürVerwaltungs- und Unterstützungsleistungen insgesamt gegenüber demVorquartal im Durchschnitt nur leicht um 0,3 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Telefon: +49 (0) 611 / 754591, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell