Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 2. Quartal 2019: +1,1 % gegenüber 2. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) -Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2019:+1,1 % zum Vorjahresquartal-0,1 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 2.Quartal 2019 um 1,1 % höher als im 2. Quartal 2018. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es in fastallen Branchen Preiserhöhungen. Am höchsten war die Preissteigerunggegenüber dem 2. Quartal 2018 im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs-und Unterstützungsleistungen mit 2,7 %. Im Vergleich zum 1. Quartal2019 sanken die Erzeugerpreise für Dienstleistungen insgesamt um 0,1%.Im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei stiegen dieErzeugerpreise im 2. Quartal 2019 im Vergleich zum 2. Quartal 2018 um1,0 %. Dabei waren die deutlichsten Preisanstiege im WirtschaftszweigGüterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte mit 3,7 % und imWirtschaftszweig Spedition mit 2,9 % zu verzeichnen. Einen deutlichenPreisrückgang verzeichnete der Bereich See- und Küstenschifffahrt mit10,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies ist vor allem auf starkgesunkene Grundfrachtraten im Seeverkehr von Asien nach Deutschlandzurückzuführen.Geringer Anstieg der Erzeugerpreise im WirtschaftsabschnittInformation und Kommunikation um 0,3 % im 2. Quartal 2019 gegenüberdem 2. Quartal 2018. Im Wirtschaftszweig Telekommunikation erhöhtensich die Preise leicht um 0,3 %. Ähnlich entwickelten sich die Preiseim Wirtschaftszweig Dienstleistungen der Informationstechnologie miteinem Anstieg um 0,5 %. Lediglich im WirtschaftszweigDatenverarbeitung, Hosting und Ähnliches, Webportale sanken diePreise um 0,9 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.Im Wirtschaftsabschnitt Freiberufliche, wissenschaftliche undtechnische Dienstleistungen waren die Erzeugerpreise im 2. Quartal2019 1,4 % höher als im 2. Quartal 2018. Dabei stiegen die Preise imWirtschaftszweig Architektur- und Ingenieurbüros sowie imWirtschaftszweig technische, physikalische und chemischeUntersuchungen mit jeweils 2,2 % am deutlichsten. In den übrigenWirtschaftszweigen des Wirtschaftsabschnittes waren diePreiserhöhungen mit 0,5 % bis 1,5 % etwas moderater.Im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungenlagen die Erzeugerpreise im 2. Quartal 2019 2,7 % höher als im 2.Quartal 2018. Am höchsten fiel dabei mit 4,2 % der Preisanstieg imWirtschaftszweig Vermittlung von Arbeitskräften aus. DiePreiserhöhung ist vor allem auf die turnusmäßige Anpassung derJahresgehälter von zu vermittelnden Fach- und Führungskräftenzurückzuführen. Kräftige Preissteigerungen gab es auch in denWirtschaftszweigen private Wach- und Sicherheitsdienste (+3,6 %),Überlassung von Arbeitskräften (+2,6 %) sowie Reinigung von Gebäuden,Straßen und Verkehrsmitteln (+2,5 %). Diese Preisentwicklungenergeben sich unter anderem aus geänderten Tarifverträgen in diesenWirtschaftszweigen.Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu Erzeugerpreisindizesfür Dienstleistungen können über die Tabellen zur Statistik 61311Erzeugerpreise für Dienstleistungen in der Datenbank GENESIS-Onlineabgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Telefon: +49 (0) 611 / 75 4591, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell