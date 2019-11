Erzeugerpreise Oktober 2019: -0,6 % gegenüber Oktober 2018

Wiesbaden (ots) -Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2019-0,2 % zum Vormonat-0,6 % zum VorjahresmonatDie Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2019 um 0,6 %niedriger als im Oktober 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, hatte die Jahresveränderungsrate im September 2019 bei -0,1 % gelegen.Gegenüber dem Vormonat September sanken die Erzeugerpreise im Oktober um 0,2 %.Energie insgesamt war im Oktober 2019 um 3,1 % billiger als ein Jahr zuvor.Gegenüber dem Vormonat September 2019 sanken die Energiepreise geringfügig um0,1 %.Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 0,3 % höher als imOktober 2018. Gegenüber September 2019 sanken sie um 0,2 %.Vorleistungsgüter waren im Oktober 2019 um 1,7 % billiger als im Oktober 2018.Dies war der stärkste Preisrückgang im Vorjahresvergleich seit Juli 2016 (-2,1%). Gegenüber dem Vormonat September 2019 sanken die Preise fürVorleistungsgüter um 0,7 %. Billiger als ein Jahr zuvor waren vor allemmetallische Sekundärrohstoffe (-23,0 %), deren Preise allein gegenüber demVormonat um 11,5 % fielen, sowie elektronische integrierte Schaltungen (-13,1%). Metalle kosteten 3,5 % weniger, hier waren insbesondere Roheisen, Stahl undFerrolegierungen billiger als im Vorjahresmonat (-7,2 %), darunter Betonstahl um12,9 %. Dagegen waren Edelmetalle und Halbzeug daraus 25,0 % teurer als imOktober 2018. Erzeugnisse aus Beton, Zement und Gips kosteten 4,2 % mehr als einJahr zuvor.Gebrauchsgüter waren 1,4 % teurer als ein Jahr zuvor, die Preise fürInvestitionsgüter lagen im Oktober 2019 um 1,5 % höher (jeweils +0,1 % gegenüberSeptember 2019).Verbrauchsgüter waren im Oktober 2019 um 2,3 % teurer als im Oktober 2018.Gegenüber dem Vormonat September 2019 stiegen diese Preise um 0,2 %.Nahrungsmittel waren 3,0 % teurer als im Vorjahresmonat. Den höchstenPreisanstieg im Vorjahresvergleich wiesen auch im Oktober 2019 Schweinefleisch(+25,0 %) und verarbeitete Kartoffeln (+11,6 %) auf. Zucker kostete 5,5 % mehrals vor einem Jahr. Seit ihrem bisherigen Tiefststand im August 2019 stiegen dieZuckerpreise um 12,9 %. Billiger als im Oktober 2018 war insbesondere Butter(-26,3 %). Jedoch stiegen hier die Preise gegenüber dem Vormonat um 5,4 %.Methodische HinweiseDer Index misst die Entwicklung der Preise für die im Bergbau, im VerarbeitendenGewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland erzeugten undim Inland verkauften Produkte. Er stellt damit die Preisveränderungen in einerfrühen Phase des Wirtschaftsprozesses dar. Erhebungsstichtag ist jeweils der 15.des Berichtsmonats.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 50,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell