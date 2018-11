Erzeugerpreise im Oktober 2018 um 3,3 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Oktober 2018 um 3,3 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Einen stärkeren Anstieg im Vorjahresvergleich hatte es zuletzt mit +3,5 Prozent im Dezember 2011 gegeben, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Im September 2018 hatte die Jahresveränderungsrate bei +3,2 Prozent gelegen.

Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und damit weniger stark als im September 2018 (+0,5 Prozent). Auch im Oktober 2018 wirkte sich die Preisentwicklung bei Energie am stärksten auf die Entwicklung der Erzeugerpreise insgesamt aus, so das Bundesamt. Energie war um 9,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Eine höhere Teuerungsrate gegenüber dem Vorjahr hatte es letztmalig im November 2011 gegeben (+10,4 Prozent). Gegenüber September 2018 stiegen die Energiepreise um 1,1 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise um 1,6 Prozent höher als im Oktober des Vorjahres. Gegenüber September 2018 blieben sie unverändert, so das Statistikamt.

