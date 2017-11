Erzeugerpreise Oktober 2017: + 2,7 % gegenüber Oktober 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 20.11.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Oktober 2017 um2,7 % höher als im Oktober 2016. Im September 2017 hatte dieJahresveränderungsrate bei + 3,1 % gelegen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise imOktober gegenüber dem Vormonat September um 0,3 %.Die Preisentwicklung bei Vorleistungsgütern, die einen Anteil von31 % am Gesamtindex haben, wirkte sich im Oktober 2017 am stärkstenauf die Entwicklung der Erzeugerpreise insgesamt aus.Vorleistungsgüter waren im Oktober 2017 um 4,1 % teurer als imOktober 2016. Gegenüber dem Vormonat September stiegen diese Preiseum 0,4 %. Metalle kosteten 11,0 % mehr als im Oktober 2016 (+ 1,6 %gegenüber September 2017). Dabei war Walzstahl im Vorjahresvergleich14,4 % teurer (+ 1,4 % gegenüber September 2017), Nicht-Eisenmetalleund deren Halbzeug verteuerten sich 11,8 % (+ 2,8 % gegenüberSeptember 2017). Chemische Grundstoffe kosteten 4,6 % mehr. Nurwenige Vorleistungsgüter waren billiger als ein Jahr zuvor. Dazugehörten Edelmetalle und Halbzeug daraus (- 4,6 %), Faserzementwaren(- 2,9 %) und elektronische Bauelemente (- 1,1 %).Energie war im Oktober 2017 um 2,8 % teurer als im Oktober 2016.Gegenüber September 2017 stiegen die Energiepreise um 0,5 %. DiePreisentwicklung im Vorjahresvergleich war bei den einzelnenEnergieträgern weiterhin sehr unterschiedlich: Während elektrischerStrom um 4,1 % teurer war und Mineralölerzeugnisse 3,4 % mehrkosteten als ein Jahr zuvor, war Erdgas in der Verteilung um 4,2 %billiger. Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreiseum 2,7 % höher als im Oktober des Vorjahres. Gegenüber September 2017stiegen sie um 0,2 %.Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Oktober 2017 um 2,8 %höher als im Oktober 2016, im Vergleich zum Vormonat September sankensie jedoch um 0,3 %. Nahrungsmittel kosteten im Jahresvergleich 4,2 %mehr. Gegenüber dem Vormonat September sanken hier die Preise um 0,4%. Zu diesem Preisrückgang trugen die um 6,8 % gesunkenen Preise fürZucker und die um 5,9 % niedrigeren Preise für Schweinefleisch amstärksten bei. Gegenüber dem Vorjahresmonat wies Butter auch imOktober 2017 den höchsten Preisanstieg auf. Sie war um 60,2 % teurerals im Oktober 2016, gegenüber September 2017 stiegen die Preise um0,8 %. Milch kostete 26,2 % mehr als im Vorjahresmonat. Margarineverteuerte sich um 6,4 % (+ 3,8 % gegenüber September 2017), Kaffeeum 4,7 % und Fleisch ohne Geflügel um 0,8 % (- 4,2 % gegenüberSeptember 2017).Investitionsgüter waren im Oktober 2017 um 1,1 % teurer als imOktober 2016 (unverändert gegenüber September 2017), Gebrauchsgüterkosteten 1,2 % mehr als im Vorjahresmonat (+ 0,1 % gegenüberSeptember 2017).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Gerda Gladis-Dörr,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 50,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell