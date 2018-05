Erzbischof Georg Gänswein spricht im stern über seine zwei Chefs, die Päpste Franziskus und Benedikt XVI

Hamburg (ots) - Offen und frei äußert sich der Präfekt desPäpstlichen Hauses im Vatikan erstmals in einem stern-Gespräch.Erzbischof Georg Gänswein über seine beiden Chefs, die PäpsteFranziskus und Benedikt XVI. Über Söders Kreuzerlass, Zölibat, Islamund Tennis. Hier Auszüge aus dem Gespräch:Eine solche Doppelrolle gab es im Vatikan noch nie: Seit 2005arbeitet Georg Gänswein, 61, für einen Papst. Und seit 2013 gleichfür zwei. Für den emeritierten Benedikt XVI. ist er bis heutePrivatsekretär. Für Papst Franziskus dessen Präfekt des ApostolischenPalastes.Das Verhältnis zu Papst Franziskus schätzt Gänswein selbst nachfünf Jahren des gemeinsamen Arbeitens, Betens und Reisens als ähnlichvertrauensvoll ein wie einst zu dessen 91-jährigem Vorgänger: "Ichmeine, dass wir es ganz gut miteinander können, trotz allerUnterschiede in Charakter, Stil und Temperament."Die Frage, warum Franziskus so beliebt in der Welt sei undangeblich umstritten in der Katholischen Kirche, hält der Erzbischoffür einen konstruierten Gegensatz:"Gegenüber dieser lichtvollen Gestalt werden dunkle Geschichtenerfunden und in Umlauf gebracht, wonach im Vatikan heimlichePapstgegner lauern und Seilschaften am Werk seien, die Franziskusböse wollen. Das sind medienwirksam gestrickte Klischees, die mit derWirklichkeit herzlich wenig zu tun haben".Den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder,künftig in allen bayerischen Behörden Kruzifixe aufzuhängen, begrüßteGänswein:"Es bewahrt den Staat vor der Versuchung, sich totalitär desMenschen zu bemächtigen."Klare Worte fand er auch zur Kritik des Vorsitzenden der DeutschenBischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, der sogenannte"Kreuzerlass" bringe "Spaltung, Unruhe und Gegeneinander" in dieGesellschaft:"Das hat der Erzbischof von München und Freising in einer erstenwenig erleuchteten Wortmeldung von sich gegeben", so der Präfekt desPäpstlichen Hauses.Zu zwei Themen, die die katholische Kirche gerade in Zeiten vonPriestermangel und Gemeindezusammenlegungen bewegen, ließ er sichebenfalls befragen - zu Zölibat und Frauenpriestertum. Die oftmalsgeforderte Abschaffung des Zölibats lehnt er kategorisch ab, denn:"Auch wenn die Not groß ist, dürfen wir Wertvolles nicht über Bordwerfen."Das Gleiche gilt aus seiner Sicht für die viel diskutierteEinführung des Frauenpriestertums. Gänswein hält es da mit PapstJohannes Paul II., der vor Jahrzehnten bereits verfügt hatte, dassFrauen in der katholischen Kirche niemals Priester werden können.Gänswein sagt: "Die Kirche ist an den Willen und das Wort Christigebunden. Sie sieht sich nicht befugt, in dieser zentralen Frage desGlaubens eine Änderung einzuführen."Zur Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, äußert sichGänswein - mit einem Blick in die Geschichte - ebenfalls eherablehnend. Aber: "Ich habe höchsten Respekt vor Muslimen, die ihrenGlauben nicht verstecken, sondern, wo immer sie sind, ernst nehmenund parktizieren. Von diesem Glaubenseifer könnten sich nicht wenigeChristen eine Scheibe abschneiden."Mit seinem Arbeitseinsatz rund um die Uhr und der Unfähigkeit,ausruhen zu können, habe er sich vor Monaten eine schwereOhrenkrankheit eingehandelt, verriet Gänswein. An den Folgen leide ernoch immer: Ein Tinnitus, Schwindel und die Beeinträchtigung desGehörs müssen noch auskuriert werden. Seit einiger Zeit jedochtrainiere er mit leichten Bergtouren seine Kondition, sagt er.Exzellenz Gänswein möchte nämlich bald wieder Tennis spielen.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell