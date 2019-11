"Erzähle Deine Geschichte - vom Mauerfall bis heute": Start des großen rbb-Projekts am 9. November 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Der 9. November 2019 markiert den Beginn des großen rbb-Projekts "Erzähle DeineGeschichte - vom Mauerfall bis heute". Vom 30. Jahrestag des Mauerfalls bis zum3. Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, sammelt der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) die Geschichten der Menschen aus der Region: Wie habenwir die vergangenen 30 Jahre seit dem Mauerfall erlebt? Was hat die deutscheEinheit für unser Leben bedeutet?Das Oral-History-Projekt hört den Menschen zu und hält ihre Geschichten fürimmer fest: die Stimmen der Glücklichen und Frustrierten, der Gewinner undAbgehängten, der Euphorischen und Enttäuschten, die Stimmen der einstigen Wessisund Ossis, der Wossis, Frauen, Männer, Jugendlichen, Alten. Mit denLebensgeschichten aus dem Alltag der vergangenen 30 Jahre dokumentiert der rbbdie jüngere Geschichte Deutschlands. So entsteht ein breites, vielfältigesPanorama der Erfahrungen der Berlinerinnen und Brandenburger zum Stand derEinheit.Das ErzählmobilEin umgebauter Opel Blitz (Baujahr 1972) ist das "Erzählmobil": Das ganze Jahrüber können hier Besucherinnen und Besucher ihre Geschichte aufzeichnen. Erbegleitet rbb-Veranstaltungen wie den rbb-Bürgertalk "Wir müssen reden!", das"rbb Grillen", den Brandenburg-Tag, die Tour de Prignitz oder Fußball- undGottesdienst-Übertragungen.Die Internetseite "rbb-deine-geschichte.de" Die Internetseite des Projektssammelt die Berichte, Erzählungen und Statements: "rbb-deine-geschichte.de"zeigt ab heute, 4. November 2019, die Gesichter der Menschen und ihreGeschichten. Darüber hinaus gibt es die Einsatzorte und -zeiten desErzählmobils, Videos mit Reportagen und Hinweise auf weitere rbb-Projekte zumWendejahr wie "wende_rewind", die Themenseite von rbbKultur oder die rbb-Webdokuzur Berliner Mauer.Die Geschichten auf "rbb-deine-geschichte.de" werden in Zukunft thematischdurchsuchbar sein. Auch hier werden die Besucherinnen und Besucher ihreGeschichte erzählen können, unterstützt von einem Fragebogen.Der rbb am 9. November im Sony CenterZum Start des Projekts am 9. November 2019 lädt der rbb ins Sony Center amPotsdamer Platz: Live-Musik und Talks gibt es dort von 13 bis 20 Uhr unter demMotto "Erzähle Deine Geschichte - vom Mauerfall bis heute". EmotionaleGesprächsrunden mit prominenten und bisher unbekannten Zeitzeugen auf derzentralen Bühne und im "Kaisersaal", bekannte rbb-Talkformate wie "Talk ausBerlin" (rbb Fernsehen), der "Tipi-Talk" (radioeins), "Zeitpunkte-Debatte"(rbbKultur), das "Forum" (Inforadio) sowie ein Sport-Talk. Die "Abendschau"sendet live vom Sony Center. rbb|24 streamt das Programm auf der großen Bühne.Drumherum gibt es in drei kleineren Zelten Raum, seine eigene Geschichte zuerzählen, Geschichte zu erfahren und bei einem Quiz sein Wissen zur FriedlichenRevolution zu testen. Und natürlich ist das Erzählmobil vor Ort. AlleInformationen und das vollständige Programm finden sich unterrbb-deine-geschichte.de.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell