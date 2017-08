"Erzähl mir Europa II": Eine Reise an die Ränder Europas

Mainz (ots) -Samstag, 26. August 2017, 19.20 Uhr, 3satErstausstrahlungGriechenland und die autoritäre Türkei, Spanien und das vonFlüchtlingen bedrängte Melilla, Litauen und das erstarkende Russland,eine EU-Außengrenze zwischen Irland und Nord-Irland und Rumänien alsArmenhaus Europas - wie verändern diese Probleme die EuropäischeUnion? Die 3sat-Dokumentation "Erzähl mir Europa II - An den Rändernder Union" von Alexander Glodzinski und Nil Varol am Samstag, 26.August 2017, 19.20 Uhr (Erstausstrahlung), betrachtet Europa vonseinen Außengrenzen her. Existenzielle Probleme stellen dort dieGrundlagen der Union in Frage. Entstehen hier neue Erzählungen fürein gemeinsames Europa? 3sat zeigt den Film im Rahmen seinerThemenwoche "Demokratie-Dämmerung"."Erzähl mir Europa" ist der Titel eines zweijährigen Projekts des3sat-Magazins "Kulturzeit", bei dem Künstler, Historiker,Schriftsteller, Regisseure aus 20 Ländern Europas zu Wort kommen undfür ihre Länder ihre Erzählung von Europa präsentieren. Der ersteTeil, den 3sat im vergangenen Jahr gezeigt hat, nahm das ZentrumEuropas - von Polen bis Frankreich, von den Niederlanden bis Kroatien- in den Blick. Der Anspruch des Projekts ist, den von vielenzunehmend als kraftlos empfundenen Beschwörungsformeln etwasentgegenzuhalten, den Geschichten der einzelnen Mitgliedsländerzuzuhören, sie ernst zu nehmen. Das Projekt ist mit aufwändiger3D-Grafik gestaltet, die als erzählerisches Element die Länder- undThemenblöcke verbindet.Der zweite Teil von "Erzähl mir Euroa" fragt, ob die Idee einesgemeinsamen Europas nur ein Mythos sei. Ist dieser Mythos an seineGrenzen gekommen ist? Denn mit Großbritannien wird erstmals ein Landden umgekehrten Weg gehen und die Europäische Union verlassen. VieleProbleme der EU entstehen nicht im Zentrum, sondern an den Rändern -Probleme, die die moralischen Grundlagen der Union infrage stellen:Ist es zu rechtfertigen, wenn die Europäische Union sich nach außenabschottet? Ist es gerecht, wenn der Süden Europas in Armut lebt? Wiekann die Europäische Union mit der Angst umgehen, die in denosteuropäischen Staaten vor Russland herrscht?Die Dokumentation als Video-Stream sowie das gesamte Programm der3sat-Themenwoche "Demokratie-Dämmerung": http://ly.zdf.de/4ubd0/Mehr zum "Kulturzeit"-Projekt "Erzähl mir Europa":http://3sat.de/kulturzeit Die Webdoku:http://webdoku.3sat.de/erzahl-mir-europa Instagram:https://instagram.com/3satKulturzeit/ Facebook:https://facebook.com/KulturzeitAnsprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 - 70-16419;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Dokumentation und der 3sat-Themenwoche"Demokratie-Dämmerung" sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/demokratie3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell