Erwin Lasshofer: Immobilienpreise - Gibt es bereits eine Blase?

Cham/Zug (ots) - Erwin Lasshofer und die INNOVATIS verfügen neben ihrerExpertise um die Veranlagung von Wertpapieren auch über jahrelange Erfahrung mitder Investition in und mit der Bewirtschaftung von Immobilien. Dazu gehört dieumfassende Beratung und Betreuung von privaten und institutionellen Kundenbezüglich von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Im Rahmen des eigenen Hauses undeines kompetenten Netzwerks werden Aufträge von der Suche attraktiver Objekte,über die Strukturierung und Verbriefung der Finanzierung bis hin zur wohnlichenund gewerblichen Bewirtschaftung der Objekte aus einer Hand ausgeführt.50% Plus in 5 Jahren - Kann das gut gehen?In den Medien ist regelmäßig von Preissteigerungen für Immobilien inschwindelerregender Höhe berichtet, beispielsweise von 50% innerhalb der letzten5 Jahre. Direkt im Anschluss wird darüber spekuliert, ob sich der(Beton-)Goldrausch fortsetzt oder ob es ein böses Erwachen gibt. Die Analystender INNOVATIS können diese Beobachtung für einzelne Objekte oder bestimmteImmobilienmärkte bestätigen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf das grobe Ganze.Die Immobilen-Indizes zeigen für die fünf Jahre von 2014 bis einschließlich 2018folgende Wertsteigerung:Wohnimmobilien 5 Jahre p.a.EU +20.9% 4.1%Schweiz +7.7% 1.6%Großbritannien +30.0% 5.7%USA +31.3% 5.9%Zum Vergleich AktienmärkteUSA S&P500 +73.8% 12.3%EU EuroStoxx50 +29.9% 5.7%Im breiten Durchschnitt liegen die Preissteigerungen also sowohl in denwichtigsten Märkten Europas als auch in den USA in einem Bereich der landläufigeher als attraktiv denn als übertrieben bezeichnet werden würde. Beispielsweisewird eine jährliche Steigerungsrate von 4.1% im EU-Durchschnitt keinem InvestorSorgenfalten ins Gesicht treiben. Der Vergleich zu Aktienanlagen deutetebenfalls auf keine Übertreibung am Immobilienmarkt hin. Erwin Lasshofer betont,dass Aktienanlagen ihre zwei wichtigsten Werttreiber mit Immobilienanlagenteilen: Konjunkturentwicklung und Zinsen.Auf die lokalen Besonderheiten kommt es anDoch insbesondere bei Immobilien entscheidet der Blick auf die regionalenBesonderheiten. Schließlich lässt sich die Immobilie nicht umziehen und wenn ineiner bestimmten Region die Einkommensgrundlage der Bevölkerung wegbricht, kanneine Immobilie nicht einfach an anderer Stelle verwendet werden. Umgekehrt istin vielen Situationen das Angebot durch geographische Gegebenheiten so begrenzt,dass Anbieter eine Monopolstellung haben und ihre Preise entsprechend gestaltenkönnen oder einfach vom Höchstbieter bestimmen lassen. Deshalb verwundert esnicht, dass innerhalb jeden Landes und jeder Region unterschiedliche Segmenteeigene Merkmale aufweisen, wie z.B. Preise pro Quadratmeter, Preisveränderungzum Vorjahr, Höhe der Mieten, Mietsteigerungen etc.Schon bei Betrachtung der einzelnen Länder der EU, treten ganz erheblicheregionale Besonderheiten auf. Beispielsweise waren die Häuserpreise in Italieninnerhalb der letzten Jahre sogar leicht rückläufig. Seit der Finanzkrise ist amitalienischen Immobilienmarkt keine Erholung in Sicht. Dagegen lag das Wachstumfür Tschechei, Ungarn, Litauen und Portugal etwa doppelt so hoch wie imEU-Durchschnitt.Prag verzeichnete allein im letzten Jahr am Wohnungsmarkt einen Anstieg von +22%und belegt unter den europäischen Hauptstädten den Spitzenplatz. Das Preisniveauliegt hier allerdings auch erst 25% über dem Landesdurchschnitt. In den meistenanderen Ländern liegen die Metropolen deutlich darüber. Beispielsweise kostenImmobilen in Frankfurt und München etwa doppelt so viel wie im gesamtenDeutschland. Paris, London oder Lissabon liegen annähernd beim Dreifachen desDurchschnitts ihres Landes.In welchen Städten wird der Quadratmeter Neubau am teuersten gehandelt? Paris13, London 11, München 8, Oslo 7 (gerundet in Tausend Euro). Dieses Bildspiegelt sich nur teilweise beim Mietpreis pro Quadratmeter wieder. Zwar führtauch hier Paris das Feld mit rund EUR28 an. München kostet in der Miete mit rundEUR11 nur etwa die Hälfte von Barcelona, ist aber fast doppelt so teuer im Kauf.Laut Erwin Lasshofer schließt sich diese Lücke aber bereits: Barcelona stelltmit Kaufpreissteigerungen von rund 30% im letzten Jahr die meisten anderenStädte in den Schatten.Wo mieten die Menschen Wohnraum lieber als ihn zu kaufen? Die Schweiz ist mitSpitzenreiter, gefolgt von Deutschland und Österreich mit knapp 50%. Vor allemin Süd- und Osteuropa liegen die Mietquoten viel niedriger, z.B. 22% in Spanien,27% in Italien und 17% in Polen. Neben regulatorischen und steuerlichenBesonderheiten sind die Quoten häufig von der Anlagekultur bzw. der Erfahrungder Bevölkerung mit der Landeswährung geprägt.Wo ist das Wohnen am teuersten? Obwohl Pro-Kopf-Einkommen und Quadratmeterpreisevon Land zu Land um ein Vielfaches divergieren, pendelt sich der Anteil vomBrutto-Haushaltseinkommen in einer relativ engen Bandbreite von 17-24% ein. Denrelativ höchsten Preis zahlen Briten und Tschechen mit 24%. Am günstigstenwohnen Norweger (17%) und Ungarn (18%). Der deutschsprachige Raum gilt alsrelativ günstig. Die Kostenquote liegt bei rund 20-21%. Auch der Erwerb vonNeubauten ist hier relativ günstig. Die Deutschen müssen beispielsweise 5Jahres-Brutto-Gehälter für ein 70qm-Neubau-Apartment hinblättern, während diePortugiesen schon mit dem Einkommen von 3.8 Jahren kaufen können. Wesentlichlänger müssen Tschechen und Briten sparen, nämlich rund 11 und 9 Jahre. BeimNeuerwerb sehen Erwin Lasshofer und das INNOVATIS-Team jedenfalls eine deutlichgrößer Schere unter den Ländern Europas.Fazit und AusblickIm globalen wie im regionalen Vergleich gibt es völlig unterschiedliche Preise.Sowohl für Mieter wie für Käufer, in absoluter Höhe wie in Relation zumEinkommen. Es gibt in unterschiedlichen Segmenten gleichzeitig ganzunterschiedliche Preisentwicklungen, vom Boom bis zum Rückgang. Erwin Lasshoferund das INNOVATIS Team prüfen deshalb jedes Investment in Immobilien imEinzelfall. Das Augenmerk auf die jeweiligen Rahmenbedingungen ist beiImmobilien nochmals deutlich größer als bei der Investition in Unternehmen. 