Erwin Lasshofer: INNOVATIS, die intelligente Vermögensverwaltung

Salzburg (ots) - Erwin Lasshofer ist sich seiner hohenVerantwortung gegenüber seinen Mandanten und deren Vermögen bewusst.Mit der INNOVATIS bietet er seinen Kunden eine innovative undintelligente Vermögensverwaltung mit einem hohen Mass an Sicherheitin dynamischen Zeiten.Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Individualität, Verlässlichkeit, demMandanten stets die oberste Priorität einräumen und eigene Interessenzurückstellen sind die wesentlichen Leitgedanken, zu denen sich ErwinLasshofer und die Mitarbeiter der INNOVATIS verpflichtet haben unddie sie in ihrer täglichen Arbeit ausüben. Diese bilden die Basis,die es dem Unternehmen ermöglicht, erstklassige Dienstleistungen inallen Geschäftsbereichen anbieten zu können.INNOVATIS ist spezialisiert auf globale Vermögensverwaltung undConsulting. Durch die Struktur des Unternehmens und sein weitläufigesNetzwerk von Geschäftspartnern, Banken, Versicherungen, Anwälten undDienstleistern ist die Vermögensverwaltung in der Lage, einenaußergewöhnlichen und ganzheitlichen Service zu gewährleisten, derhöchste Qualitätsstandards erfüllt.Da das Unternehmen nur so gut ist wie der einzelne Mitarbeiter,legt es großen Wert auf ein Team, das sich von einerleistungsorientierten Unternehmenskultur inspirieren lässt: Jedereinzelne Mitarbeiter fühlt sich den Grundsätzen von Integrität undLoyalität verpflichtet. Im Bereich Consulting unterstützen dieMitarbeiter die Klienten beim Aufbau von erfolgreichen Organisationenund stehen Ihnen bei der Implementierung von individuellen Strategienzur Seite. Entscheidende Kriterien wie Innovation und Wachstum sindZiele, welche mit konsequentem Kosten- und vernünftigemRisikomanagement realisiert werden.Kernkompetenz VermögensverwaltungDie Kernkompetenz und große Stärke ist die Vermögensverwaltung,die individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmtist. Dabei kombiniert das Unternehmen den Service vonmassgeschneiderten strukturierten Produkten mit aktiverPortfolioverwaltung. Ein großes internationales Netzwerk von Partnernermöglicht es, diese Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.Die Spezialisierung auf schnelle und innovative Finanzlösungen imdynamischen Kapitalmarkt, die ein hervorragendesRisiko/Ertragsverhältnis mit höchsten Ansprüchen an Qualität undSicherheit aufweisen, sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, so ErwinLasshofer. Dieser hohe Service-Standard wird durch ein großesinternationales Netzwerk von Geschäftspartnern, Banken undFinanzinstituten sichergestellt. Gemeinsam mit den Partnern strebtdie INNOVATIS nach Innovation und permanenter Weiterentwicklung, umjederzeit von Marktchancen profitieren zu können und Spitzenqualitätzu garantieren.Transparenz & EvaluationINNOVATIS Asset Management verfolgt klare Investitionsregeln undliefert nachvollziehbare Investitionsentscheidungen, die innachhaltiger Weise von Marktchancen profitieren. Es wird ein großerWert darauf gelegt, dass die Struktur der Produkte, deren Entwicklungsowie die Ratio dahinter den Kunden verständlich kommuniziert wird.Mit quartalsmäßigen Abrechnungen, die einen klaren Überblick überPerformance und Kosten verschaffen, bietet die INNOVATIS umfassendeTransparenz.Ein weiterer Unternehmensbereich beschäftigt sich mit derEvaluierung, Umsetzung und Finanzierung von speziellen Beteiligungs-und Immobilienprojekten weltweit. INNOVATIS prüft Projekte vonDrittanbietern nach ausgesuchten Qualitätskriterien in Bezug auf dasPotential des Projekts, die Erfahrung des Managers und das Set-Up derFinanzierung. Ausgewählt werden ausschließlich Projekte mit einemüberdurchschnittlichen Cash-Flow.INNOVATIS ermöglicht die Realisierung ausgewählter Projekte undfungiert als strategischer Investor. Zusätzlich entwickelt undgründet INNNOVATIS Firmen und Projekte, an welchen sie selbst odereines der INNOVATIS Unternehmen beteiligt ist.Partnerschaftliche BeziehungenLangjährige Kundenbeziehungen, die sich durch gegenseitigesVertrauen auszeichnen, sind Erwin Lasshofer besonders wichtig. DieINNOVATIS ist stets bemüht, die individuellen Bedürfnisse der Kundenzu erkennen und diese in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen.Das Team arbeitet intensiv und engagiert daran, sich das Vertrauenihrer Kunden jeden Tag neu zu verdienen und dauerhaftePartnerschaften zu generieren.Auch die Beziehungen zu den Geschäftspartnern werden mit größterSorgfalt gepflegt. Daher sind INNOVATIS Team Mitglieder nicht nurExperten in ihren Geschäftsfeldern, sondern verfügen auchinsbesondere über eine hohe Sozialkompetenz.Das Zusammenspiel aller Faktoren, der partnerschaftlichenZusammenarbeit mit den Kunden, den Geschäftspartnern und denMitarbeitern kombiniert mit den hohen Anforderungen an Kompetenz,Transparenz, Individualität und Kosten-Nutzen-Abwägung, denErfahrungen und der Spezialisierung auf Vermögensverwaltungkombiniert mit dem Consultingangebot ermöglichen der INNOVATISinnovative und intelligente Vermögensverwaltung mit einem hohen Massan Sicherheit anzubieten, so das Resumee des erfahrenen ErwinLasshofer.