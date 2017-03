Erwin Huber: Mausklick statt Behördengang - Bayern setzt Maßstäbe bei e-Government und Digitalisierung

München (ots) - "Jeder digitale Behördengang spart unseren Bürgernund Unternehmen wertvolle Zeit und damit bares Geld", so Erwin Huber,Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Medien,Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie desBayerischen Landtags. Aus einer Antwort des Finanzministeriums aufeine aktuelle Anfrage des CSU-Abgeordneten geht hervor: Bayern setztMaßstäbe bei e-Government und Digitalisierung.So ist der Antwort unter anderem zu entnehmen, dass im vergangenenJahr 63 Prozent der Einkommenssteuererklärung über dasELSTER-Verfahren digital an Bayerns Finanzämter geschickt wurden. Dassind rund drei Millionen Anträge. Außerdem werden über dasBayernPortal mit rund 1.300 teilnehmenden Kommunen über 7.000Online-Services angeboten. Es gibt im Portal mehr als 600 Formulare,2.000 Fachdatenbanken und 2.000 digitale Merkblätter."Diese Zahlen bestärken uns in unseren Anstrengungen, den Ausbauder Digitalisierung weiter voranzutreiben", erklärt Huber. "Bayerngeht hier mit großen Schritten voran und das merken die Menschen inunserem Land." Daher freut sich der CSU-Abgeordnete auch, dass dieelektronischen Verfahren kontinuierlich ausgebaut werden. So soll dasELSTEROnline-Portal modernisiert und vereinfacht werden. Ab Juli 2017soll das neue Angebot "ELSTER Ihr Online-Finanzamt" starten."Unser Ziel bei e-Government ist, die notwendigenVerwaltungsprozesse zwischen Bürgern und Wirtschaft auf der einen undden Behörden auf der anderen Seite sicher, schnell und kostengünstigabzuwickeln und das von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedemMedium", so Huber. "In Bayern funktioniert das bereits sehr gut undwir als CSU-Fraktion werden weiterhin an den richtigenRahmenbedingungen dafür arbeiten, dass diese Entwicklung sohervorragend weitergeht."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSimon SchmaußerStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail : simon.schmausser@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell