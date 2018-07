Erwin Huber: Expertenanhörung nicht abgelehnt, dient aber mitten im Landtagswahlkampf nicht der Sache

München (ots) - "Wir haben keine Expertenanhörung abgelehnt,sondern lediglich die Entscheidung darüber vertagt. Eine solcheAnhörung kann schon in wenigen Monaten, also bald nach derLandtagswahl, stattfinden. Aber eine überstürzt anberaumte Anhörungmitten im Wahlkampf dient der Sache nicht." Mit diesen Worten wiesErwin Huber, der wirtschaftspolitische Sprecher der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag, die Kritik der SPD zurück.Im heutigen Wirtschaftsausschuss hatten die Abgeordneten der SPDdie Sitzung im späteren Verlauf verlassen, weil das Gremium ihrenAntrag abgesetzt hatte. "Eine Expertenanhörung kurz vor derLandtagswahl macht doch überhaupt keinen Sinn. Erstens hätte dieserLandtag gar nicht mehr die Zeit, die Erkenntnisse derExpertenanhörung danach in parlamentarischen Initiativen umzusetzen",erläutert der CSU-Politiker. Zweitens könne der auslaufende Landtagdem neu gewählten Landtag auch keine Vorgaben machen."Es ist einer sachlichen Debatte nicht dienlich, dieExpertenanhörung in die heiße Phase des Wahlkampfs hineinzuziehen.Das wollte die SPD aber offenbar. Es geht um Theaterdonner - wasbleibt ist: Viel Lärm um nichts und der Versuch, ein bisschenAufregung zu inszenieren, wo man sich nicht aufregen muss", sagte derCSU-Verkehrsexperte.Die CSU sieht in einer Politik für einen zukunftsfähigen Verkehreines ihrer zentralen Ziele für Bayern. Deshalb sei Verkehrspolitikauch einer der zehn Schwerpunkte in der Regierungserklärung vonMinisterpräsident Markus Söder gewesen.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell