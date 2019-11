Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2019: Höchster Stand seit der Wiedervereinigung

Wiesbaden (ots) - Im 3. Quartal 2019 erreichte die Zahl der Erwerbstätigen mitArbeitsort in Deutschland mit 45,4 Millionen ihren höchsten Stand nach derWiedervereinigung im Jahr 1990. Nach vorläufigen Berechnungen des StatistischenBundesamtes (Destatis) stieg die Erwerbstätigenzahl infolge der bereitseinsetzenden Herbstbelebung am Arbeitsmarkt im Vergleich zum 3. Quartal 2018 um356 000 Personen oder 0,8 %. Obwohl sich der Beschäftigungszuwachs weiterfortsetzte, schwächte sich seine Dynamik im Laufe des Jahres 2019 ab. DieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im 1. Quartal 2019 noch1,1 % und im 2. Quartal 2019 dann 1,0 % betragen.Gegenüber dem 2. Quartal 2019 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 151000 Personen (+0,3 %) und entwickelte sich somit schwächer als im Durchschnittder letzten fünf Jahre in einem 3. Quartal (+255 000 Personen). Saisonbereinigt,das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingtenSchwankungen, nahm die Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2019 gegenüber demVorquartal noch um 37 000 Personen (+0,1 %) zu.Stabiler Anstieg der Zahl der Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerImmer mehr Menschen nehmen eine abhängige Tätigkeit auf. Die Zahl derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöhte sich im 3. Quartal 2019 im Vergleichzum 3. Quartal 2018 um 427 000 (+1,0 %) auf 41,22 Millionen Personen. DieseEntwicklung basiert auf einer anhaltend steigenden Zahl dersozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Rückläufig entwickelte sichhingegen die Anzahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten(geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen inArbeitsgelegenheiten). Auch der Rückgang von selbstständiger Tätigkeit setztesich fort: Im 3. Quartal 2019 sank die Zahl der Selbstständigen einschließlichder mithelfenden Familienangehörigen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 71 000Personen (-1,7 %) auf 4,15 Millionen.Dienstleistungen erneut mit höchsten ZuwächsenZum Anstieg der Gesamterwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal trugenim 3. Quartal 2019 wie bereits in den Vorquartalen überwiegend dieDienstleistungsbereiche bei. Die größten absoluten Beschäftigungsgewinne hattendie Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +201 000 Personen(+1,8 %), gefolgt vom Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +54 000 Personen (+0,5%) sowie dem Bereich Information und Kommunikation mit +49 000 Personen (+3,7%). Dagegen setzte sich der Abwärtstrend bei den Unternehmensdienstleistern, zudenen auch die Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, weiterfort (-38 000 Personen; -0,6 %). Auch bei den Finanz- undVersicherungsdienstleistern sank die Zahl der Erwerbstätigen erneut (-10 000Personen; -0,9 %). Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stieg die Zahlder Erwerbstätigen im 3. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr um 36 000 Personen(+0,4 %) und im Baugewerbe um 35 000 Personen (+1,4 %). Dagegen sank in derLand- und Forstwirtschaft, Fischerei die Zahl der Erwerbstätigen um 12 000Personen (-1,9 %).Arbeitsvolumen steigt um 0,9 %Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigenerhöhte sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 3.Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1 % auf 353,9 Stunden. Dasgesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahlund geleisteten Stunden je Erwerbstätigen - stieg im gleichen Zeitraum um 0,9 %auf 16,1 Milliarden Stunden.Hinweis zu den bisher veröffentlichten ErgebnissenÜber die Erstberechnung der Erwerbstätigen und der geleisteten Arbeitsstundenfür das 3. Quartal 2019 hinaus wurden auch die bisher veröffentlichtenErgebnisse für das 1. und 2. Quartal 2019 im Rahmen der turnusmäßigenÜberarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet.Aus der Neuberechnung resultiert keine Änderung der Vorjahresveränderungsratender Erwerbstätigenzahlen für das 1. und 2. Quartal 2019.Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 14. November 2019stieg im 3. Quartal 2019 in den 28 Ländern der Europäischen Union und imEuroraum die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahresquartal stärker als inDeutschland. So betrug die Zuwachsrate in der EU 0,9 % und im Euroraum 1,0 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Arbeitsmarkt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell