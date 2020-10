„Erwerb von Expertise“: Michael Saxon, ehemaliger Wachstumsstratege von Altria und Philip Morris International, verstärkt das Advisory Board von Taat

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen hat Michael Saxon in sein Advisory Board aufgenommen. Herr Saxon, der in leitenden Positionen bei zwei „Big Tobacco“-Firmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig war, wird das Management von Taat bei der Gestaltung der Markteinführungs- und Expansionsstrategien des Unternehmens beraten, während es sich auf die Einführung von Beyond Tobacco™ in den Vereinigten Staaten Mitte des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung