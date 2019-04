Erwerb des Labors Pharmy II Frankreich - Ethypharm Group erweitert Aufgabengebiet Schmerzbehandlung

Saint-Cloud, Frankreich (ots/PRNewswire) - Ethypharm Group freutsich, bekannt geben zu dürfen, dass am 5. April 2019 eine endgültigeVereinbarung über den Erwerb des Laboratoriums Pharmy IIunterzeichnet werden konnte.Pharmy II ist ein im Großraum Paris angesiedelterPharmahersteller. Das Unternehmen wurde im Jahr 1982 in Frankreichgegründet. Das Labor Pharmy II, das in Frankreich gut etabliert ist,ist auf die Schmerzbehandlung, insbesondere im Bereich der Muskel-und Gelenksschmerzen spezialisiert und unterstützt sowohl Fachleuteim Gesundheitswesen (Rheumatologen, Mesotherapeuten, Sport-Fachärzte)als auch deren Patienten mit einer Reihe von Lösungen, die mittelsMesotherapie lokal injiziert werden.Mit diesem Firmenerwerb, der ganz im Sinne derEntwicklungsstrategie des Konzerns ist, erweitert Ethypharm seinPortfolio um 6 neue Medikamente und erwirbt zusätzliche, spezifischeArzneimittel, die injiziert oder in flüssiger Form verabreicht werdenkönnen.Bertrand Deluard, Geschäftsführer des Konzerns Ethypharm erklärt:"Ethypharm erweitert durch seine Marktpräsenz auf einem neuenSpezialgebiet nicht nur seinen Geschäftsbereich Schmerztherapie,sondern auch die Betreuung von Fachkräften des Gesundheitswesens."Über EthypharmEthypharm ist ein in Europa angesiedeltes Unternehmen, das aufspezifische Arzneimittel spezialisiert ist und weltweit agiert sowieinnovative Medikamente für die Fachbereiche Schmerzbehandlung, Suchtund Intensivpflege entwickelt.Ethypharm entwickelt und vermarktet spezifische Arzneimittel undGenerika, die Gesundheitsdienstleister mit Mehrwert und Patienten mithochwertigen Arzneimitteln versorgen.Das Unternehmen beschäftigt 1400 Personen - hauptsächlich inEuropa - und vertreibt seine Medikamente in mehr als 80 Ländern.Unsere Ambition ist es, in den drei Hauptgeschäftsbereichenunseres Unternehmens Schmerztherapie, Suchterkrankungen undIntensivpflege die Führung in Europa zu übernehmen und unsere Präsenzauf neue Märkte auszudehnen, um Patienten aus aller Welt Zugang zuunverzichtbaren Medikamenten zu verschaffen.Über die Labors von EthypharmLaboratoires Ethypharm stellen Arzneimittel her, die vom KonzernEthypharm entwickelt und auf dem französischen Markt vertriebenwerden. Laboratoires Ethypharm versorgen Fachkräfte imGesundheitswesen und ihre Patienten mit wesentlichen Medikamenten inden Therapie-Bereichen Schmerzbehandlung, Sucht und Intensivpflege.Besuchen Sie unsere Website, wenn Sie mehr über den KonzernEthypharm erfahren möchten: www.ethypharm.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/708212/Ethypharm_Logo.jpgPressekontakt:Avril Ponnelle/presse@ethypharm.com/+ 33 (0)1-41-12-17-20Original-Content von: Ethypharm, übermittelt durch news aktuell