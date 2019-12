Erweiterungsbau des Ronald McDonald Hauses Oldenburg bietet künftig noch mehr Familien ein Zuhause (FOTO)

München (ots) - Die McDonald's Kinderhilfe eröffnete heute den Erweiterungsbaudes Ronald McDonald Hauses Oldenburg - als Ehrengäste begrüßte die Stiftungunter anderem Minister Olaf Lies, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, dieSchirmherren Ines Klemmer und Horst Milde, Vertreter des Elisabeth Krankenhausessowie zahlreiche weitere geladene Gäste.2018 ist der Startschuss für die Erweiterung des Elternhauses direkt neben demElisabeth Krankenhaus gefallen. Heute wurde das erweiterte und renovierteElternhaus unter dem Beisein zahlreicher Gäste offiziell eröffnet. Künftigwerden sieben zusätzliche Apartments sowie die umgebauten und renoviertenGemeinschaftsräume jedes Jahr 100 weiteren Familien Kraft und Ruhe schenken. Erwünsche sich, dass die Familien die Chance haben mit einem Lächeln dasElternhaus zu betreten und am Ende auch mit einem Lächeln wieder nach Hause zugehen, sagte Minister Olaf Lies bei der Eröffnung.Hintergrund der Erweiterung: Aufgrund der hohen Auslastung des Ronald McDonaldHauses, die seit 10 Jahren kontinuierlich bei über 90 Prozent lag, musstenFamilien oft auf eine Warteliste aufgenommen werden und längere Zeit auf einApartment warten bzw. konnten überhaupt nicht in ein Apartment im RonaldMcDonald Haus einziehen.>Wenn sich die Türen des Elternhauses für eine Familie öffnen, eröffnet sich fürsie ein neuer Raum, der ganz anders ist als der Klinikalltag. Dort werden Elternund Geschwister Teil einer Gemeinschaft, die sie auffängt, dort können sieauftanken und sich auch mal zurückzulehnen<, sagt Marcus LettschulteStiftungsratsvorsitzender der McDonald's Kinderhilfe. >Und so ist es uns einegroße Ehre heute die Türen zum Erweiterungsbau zu öffnen, der sieben neueFamilien-Apartments beherbergt. Es ist geschafft. Wir freuen uns sehr, dass wir das Haus jetzt für noch mehrFamilien öffnen können,< sagt Iris Neumann-Holbeck, Leitung des Ronald McDonaldHauses. Schon jetzt wohnen die Familien wieder in den Apartments des Altbaus, abdem 1. Januar 2020 können auch die Familien-Apartments im Neubau bezogen werden.Weitere Infos und Bildmaterial unter:https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/oldenburgÜber das Ronald McDonald Haus OldenburgSeit 2001 ist das Ronald McDonald Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit fürFamilien, deren schwer kranke Kinder im Elisabeth-Kinderkrankenhaus behandeltwerden. Jedes Jahr helfen wir rund 400 Familien. Die McDonald's KinderhilfeStiftung ist Träger dieser Einrichtung. Sie betreibt deutschlandweit 22 RonaldMcDonald Häuser und 6 Ronald McDonald Oasen, denn die Nähe der Familie hilft.Kontakt für Fragen und weitere Informationen:Ronald McDonald Haus OldenburgIris Neumann-Holbeck, LeitungBreewaterweg 5, 26133 OldenburgTelefon 0441 96979-0 Fax 0441 96979-79haus.oldenburg@mdk.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34184/4465602OTS: McDonald's Kinderhilfe StiftungOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell