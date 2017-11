Erweiterung der Zentrale in der Dubai Silicon Oasis: Fidor stärkt Präsenz im Nahen Osten und Afrika

Dubai (ots) -- Fidor unterstützt vor Ort die digitale Transformation vonPartnerbanken- Erweiterung des Büros als Reaktion auf das schnelle weltweiteKundenwachstum- Verdopplung des Teams im Nahen Osten und Afrika in den nächstensechs Monaten- Fidor Solutions demonstriert seine Expertise beim Aufbau und derEinführung von digitalen Finanzprodukten durch den Erfolg seinerdigitalen "Fidor Bank"Fidor (www.fidor.com) treibt die Expansion weiter voran: Derinnovative Anbieter digitaler Banking-Lösungen, der Banken bei derEinführung und dem Betrieb ihrer eigenen digitalen Marke unterstützt,weitet sein regionales Zentrum für den Nahen Osten und Afrika (MEA)in der Dubai Silicon Oasis aus. Dr. Juma Al Matrooshi,stellvertretender CEO Operations & Client Affairs der Dubai SiliconOasis Authority, und Matthias Kröner, Gründer und CEO von Fidor,weihten jetzt die neue Fidor-Zentrale in Anwesenheit von führendenVertretern der Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA) und Fidor ein.Der Nahe Osten entwickelt sich aktuell sehr schnell zu einerwichtigen Region für die Digitalisierung: Die Vereinigten ArabischenEmirate (V.A.E.) und Bahrein gehören zu den Ländern, in denen dieAkzeptanz für digitale Geschäftsmodelle derzeit am höchsten ist. DieRegion weist eine vollständige Durchdringung mit Smartphones auf. InBezug auf die sozialen Medien liegt der Wert bei mehr als 70 Prozentund ist laut des Digital Middle East-Berichts von McKinsey damitsogar höher als in den USA. Dies führt nun dazu, dass Unternehmen undstaatliche Behörden in der Region eigene Innovationen weitervorantreiben - als Reaktion auf die wachsenden Bedürfnisse dertechnikaffinen Konsumenten und die schnell wachsende FinTech-Branche.Um die Verfügbarkeit der eigenen Lösungen und Dienstleistungenauch in Afrika zu verbessern, verstärkt Fidor nun die Präsenz in derRegion. Die Nutzung der innovativen fidorOS-Plattform eignet sich fürFinanzdienstleister, um auf die finanziellen Bedürfnisse derBevölkerung vor Ort bestens zu reagieren.Fidor will darüber hinaus durch die Stärkung der FinTech-Communityzum Wachstum in der Region beitragen und die Wirtschaft durch lokaleArbeitsplätze und die Suche nach neuen Talenten unterstützen. Es istgeplant, die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend der erweitertenregionalen Zentrale in Dubai aufzustocken und damit auf die schnellwachsende, globale Kundenbasis zu reagieren. Die Einstellung derneuen Mitarbeiter hat bereits begonnen.Fidor Solutions wächst rasant, seit das neue MEA-Regionalbüro inder Dubai Silicon Oasis eröffnet wurde. Der Finanzdienstleistererhielt mittlerweile zahlreiche Anfragen von Banken, die ihraktuelles Angebot digitalisieren möchten. Im vergangenen Jahrunterzeichnete Fidor eine Partnerschaftsvereinbarung mit der AbuDhabi Islamic Bank, um die erste digitale Marke des Kreditinstitutszu starten.Die strategisch günstige Lage der Dubai Silicon Oasis sowie ihrePosition als angesehene und stark nachgefragte Basis fürTechnologieunternehmen, macht die Freihandelszone für Fidor zu einemidealen Standort. Die V.A.E. sind zu einem zentralen Knotenpunkt fürinnovative FinTech-Unternehmen geworden und befinden sich an derSchnittstelle vieler Regionen. Die Fidor Gruppe unterhält momentanBüros in München, Berlin, New York, Singapur und Dubai und ist inGroßbritannien und Frankreich tätig.Zur Erweiterung der Fidor-Zentrale im Nahen Osten und Afrika sagtGründer und CEO Matthias Kröner: "Als ich die Fidor Bank und späterFidor Solutions gegründet habe, hätte ich mir nie vorstellen können,welcher Weg vor uns liegt. Wenn ich sehe, wie das Unternehmen auseiner kleinen FinTech-Firma zu einem Global Player gewachsen ist, dermit vielen führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeitet, binich unglaublich stolz auf die Arbeit, die unser Team geleistet hat.Unsere Vision findet Resonanz im Markt und wird durch die Konsumentenangetrieben. Dubai ist der natürliche nächste Schritt für Fidor,insbesondere wegen des Wachstums der Region beim E-Commerce, imZahlungsverkehr und wegen ihrer Digitalisierung insgesamt. Währendwir weiterhin wachsen und erfolgreich sind, erwarte ich, dass nochweitere großartige Dinge passieren, dass wir über Grenzenexpandieren, in neue Regionen und Märkte."Dr. Juma Al Matrooshi merkt an: "Seit ihrer Gründung hat die DubaiSilicon Oasis Authority unablässig daran gearbeitet, Dubai SiliconOasis als ein Zentrum zu etablieren, das die Bedürfnissetechnologieorientierter Start-ups und multinationaler Unternehmungenerfüllt. Heute haben diese Bemühungen den Status und die Berechtigungder Dubai Silicon Oasis als der Freihandelszone untermauert, dieTechnologiefirmen erstklassige Einrichtungen, Dienstleistungen undeinen einfachen Zugang bietet. Wir betrachten Effizienz als einenzentralen Wert, der es uns ermöglicht, den dynamischen und stetigwachsenden Anforderungen innerhalb des Technologiesektors in denV.A.E. und der Region zu begegnen."Weiter fügt er hinzu: "Wir gratulieren Fidor Solutions zu ihrembedeutenden Schritt zur Ausweitung ihrer Präsenz im Nahen Osten. Wirsind zuversichtlich, dass der Anbieter digitaler Banking-Lösungen vonseinem Standort in unserem integrierten High-Tech-Parkaußerordentlich profitieren wird."Gé Drossaert, CCO der Fidor Gruppe sagte: "Die Erweiterung unseresBüros in den V.A.E. passt zu unserer langfristigen globalenWachstumsstrategie. Neben unserem Anspruch, uns durch digitaleBanking-Lösungen auszuzeichnen, die für die Kunden relevant sind,sind wir uns des Einflusses bewusst, den wir auf das Banking derZukunft haben. Es ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass wir unsererwachsenden globalen Klientel herausragende Dienstleistungen anbietenwollen."Über FidorFidor entwickelt gemeinsam mit Banken sowie mit Unternehmen ausdem Nichtfinanzsektor Innovationen im Bereich des Digital Banking.Dabei unterstützt Fidor aktiv bei der Schaffung von Mehrwertdiensten,Produkten und Dienstleistungen, die von Verbrauchern nachgefragtwerden und die sich dem Bedarf entsprechend problemlos integrierenund skalieren lassen. Der Erfolg der Fidor Bank belegt die Expertisevon Fidor beim Aufbau und Launch einer digitalen Bank. Durch denEinsatz von APIs, Open Banking, Middleware-Lösungen, CommunityBanking, mobilen Frontend-Apps und Online-Banking-Lösungen sowohl ingehosteten als auch in Cloud-Umgebungen ist FidorFinTech-Innovationsführer. Die innovative digitale Plattform"fidorOS" ermöglicht es anderen Marktteilnehmern überAPI-Schnittstellen einen Zugang zu digitalen Marken, Entwicklern undFinTech-Firmen zu erhalten. Diese können im Rahmen derFidor-Plattform eigene Finanzprodukte anbieten, um so an derEntwicklung eines digitalen Banking-Ökosystems mitzuwirken. Die FidorBank wurde dank der innovativen Fidor-Lösungen von Celent zur "ModelBank 2015" gewählt. Darüber hinaus bedachte das Handelsblatt dieFidor Bank sowie das EUROFORUM Telefonica aufgrund des von Fidorentwickelten o2 Bankings jeweils mit der Auszeichnung "Digitalbankdes Jahres 2016".Über die Dubai Silicon Oasis AuthorityDie Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA), zu 100 % Eigentum desStaates Dubai, ist eine Freihandelszone in strategisch günstiger Lagean der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Das städtebaulich geplanteAreal umfasst 7,2 Quadratkilometer mit modernsten Bürotürmen,Forschungs- und Entwicklungsgebäuden, industriellen Zonen,Bildungseinrichtungen, Luxusappartements, Villen, Hotels,Gesundheitseinrichtungen und einem vollständigen Angebot anLifestyle-Einrichtungen, die zusammen eine dynamische geschäftlicheund soziale Umgebung bilden. Unternehmen können durch dieunvergleichlichen Vergünstigungspakete wie 100 % Eigentum und eineerstklassige IT-Infrastruktur sofort ihren Betrieb aufnehmen underfolgreich arbeiten. 