Erweiterung des Hamad International Airport: Flughafenkapazität wird auf über 60 Millionen Passagiere pro Jahr ansteigen

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Hamad International Airport (HIA)gab seine Pläne für seine zweite Expansionsphase bekannt, die einenspektakulären 10.000 Quadratmeter großen tropischen Garten in einerzentralen Halle umfassen wird sowie ein 268 Quadratmeter großesWasserspiel, das der Schwerpunkt des Erweiterungsprojekts sein wird.Die zweite Phase der HIA-Expansion besteht aus Phase A und B.Phase A der aktuellen Erweiterung wird die zentrale Halle mit denHallen D und E verbinden. Der Bau soll Anfang 2020 beginnen und wirddie Kapazität des Flughafens bis 2022 auf mehr als 53 MillionenPassagiere jährlich erhöhen. Im Rahmen der Phase B, die nach 2022beendet sein wird, werden die Hallen D und E erweitert. Die Kapazitätdes Flughafens wird sich dann auf mehr als 60 Millionen Passagierejährlich erhöhen.Der Expansionsplan enthält auch eine 11.720 Quadratmeter großelandschaftlich gestaltete Fläche mit Geschäften und Restaurants.Außerdem wird hier eine Kunstsammlung von Weltklasse ausgestelltwerden und eine erholsame Umwelt mit üppigem Grün mitFreizeitattraktionen und Annehmlichkeiten geboten, alles in einemeinzigen riesigen Terminal. HIA wird auch eine 9.000 Quadratmetergroße, erstklassige Mourjan Lounge bereitstellen, die weitereWellnessbereiche, Fitnesszentren, Restaurants und Business Centersowie sonstige Einrichtungen für Passagiere umfassen wird.Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Herr Akbar AlBaker, sagte dazu:"Der Ausbau des Hamad International Airport ist ein wichtigerBestandteil des zukünftigen Erfolgs der Qatar Airways Group undnatürlich der Vorbereitungen des Landes auf die Austragung derWeltmeisterschaft 2022 und darüber hinaus. Er ist außerdem einstarkes Zeichen, dass Katars Wirtschaft robust ist und fungiert alsweitere wirtschaftliche Stimulierung, die ausgezeichnete Chancen fürlokale und internationale Unternehmen bietet."Engr. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer bei HIA,erklärte: "Die Expansion wird auch das Flughafenerlebnis neudefinieren und den Ruf von Hia als Tor zur Welt und als wichtigesinternationales Drehkreuz untermauern. Unsere Expansion wurde sokonzipiert, dass sie sich nahtlos in das vorhandene Terminal einfügt,um reibungslosen Passagierfluss zu ermöglichen und das gesamtePassagiererlebnis durch Minimierung der Wege zu Anschlussflügen unddie klare und intuitive Ausschilderung verbessert. Unser ultimativesZiel für HIA ist es, ein eigenständiges Reiseziel zu sein, nicht nurein Gateway."Das Terminalgebäude wird der erste Flughafen in der MENA-Regionsein, der eine 4-Sterne-Bewertung des "Global SustainabilityAssessment System" (GSAS) erhält. Das Terminal wird auch ein LEEDSilver-zertifiziertes Gebäude mit innovativen Maßnahmen zurEnergieeffizienz im gesamten Gebäude sein.Zum HIA-Ausbau wird auch die Errichtung eines neuenFrachtterminals gehören, das die Kapazität auf schätzungsweise 3,2Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen wird. Das hochmoderne Terminal sollbis 2023 fertiggestellt werden und eine Fläche von 85.000Quadratmetern über drei Ebenen sowie drei Zwischenebenen sein, dieetwa 323.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche auf mehreren Etagenbietet.Hinweis an die Redaktion:Besuchen Sie die HIA-Website ewww.dohahamadairport.com und folgenSie den neuesten Nachrichten zum Flughafen über dieSocial-Media-Kanäle von HIA:Twitter: @HIAQatarFacebook: Axe HIAQatarInstagram: @HIAQatarFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1015297/HIA_Garden.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1015298/HIA_Central_Concourse_Retail.jpgWeiteren Kontaktinformationen:Hamad International AirportMarketing and Corporate Communications DepartmentTel.: +974 4010 2523Fax: +974 4010 4010E-Mail: hiamedia@hamadairport.com.qaOriginal-Content von: Hamad International Airport (HIA), übermittelt durch news aktuell