Erweiterung der Geschäftsführung bei der Autohof Reimers GmbH

Rellingen (ots) - Mit Wirkung zum 22.12.2020 wurden Holger Richter und Manuel Voß zum Geschäftsführer bestellt. Neben den geschäftsführenden Gesellschaftern Gunter und Gerd Reimers übernehmen Herr Holger Richter die Gesamtverantwortung für Vertrieb und Marketing und Manuel Voß für den After-Sales-Bereich (Kundendienst, Werkstatt und Teiledienst) für die 7 Standorte des Unternehmens."Wir freuen uns sehr, dass wir Holger Richter und Manuel Voß für die Geschäftsführung ernennen konnten. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Autohof Reimers GmbH und werden mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln", so Gunter Reimers.Dieser Schritt erfolgte auf Grund der Expansion und der erfolgreichen Wachstumsstrategie der Reimers Gruppe. Im Mai 2020 hatte die Autohof Reimers GmbH die neuen Standorte in der Holsteiner Chaussee in Hamburg und in der Ohechaussee in Norderstedt von der ehemaligen Auto Wichert GmbH übernommen.Für 2021 ist der Neubau eines Autohauses in Pinneberg für die Marken Seat und Cupra geplant.Über die Autohof Reimers GmbHDie Autohof Reimers GmbH gehört zu den führenden Autohäusern für Neu- und Gebrauchtwagen in Norddeutschland für die Marken Audi, VW, VW Nutzfahrzeuge, SKODA sowie SEAT. Neben dem Verkauf bietet Autohof Reimers ein umfangreiches Werkstatt- und Serviceangebot inklusive 24 Stunden Notdienst, Vermietung, TÜV/AU-Service, Reifenservice sowie Hol- und Bring-Service. An 7 Standorten (6x Schleswig-Holstein, 1x Hamburg) arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Autohof Reimers feiert in 2021 sein 70jähriges Firmenjubiläum und das Familienunternehmen Reimers sein 96-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Gerd ReimersGeschäftsführerAutohof Reimers GmbHStawedder 17-2125462 RellingenTel. 04101-49080gerd.reimers@autohof-reimers.deOriginal-Content von: Autohof Reimers GmbH, übermittelt durch news aktuell