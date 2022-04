Erweiterung des Angebots für Kundenzahlungen im Nahverkehr: Enghouse Transportation schließt Partnerschaft mit Switchio

Markham, Ontario (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft sorgt für gebündelte Expertise im elektronischen ZahlungsverkehrEnghouse Transportation, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3500805-1&h=2658420495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3500805-1%26h%3D777471136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenghousetransportation.com%252F%26a%3DEnghouse%2BTransportation%252C%25C2%25A0&a=Enghouse+Transportation%2C) ein Unternehmen von Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) hat sich mit dem elektronischen Zahlungsunternehmen Switchio (einem Geschäftsbereich von Monet+ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3500805-1&h=499688777&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3500805-1%26h%3D3405782306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.monetplus.cz%252Fen%26a%3DMonet%252B&a=Monet%2B)) zusammengetan, um sein Angebot für die automatisierte Fahrpreiserfassung im öffentlichen Nahverkehr zu erweitern.Enghouse Transportation, ein etablierter Anbieter von automatisierten Software-Lösungen für den Messetransport in den Niederlanden, Mitteleuropa und Osteuropa, expandiert in den nordamerikanischen Markt.„Unsere strategische Zusammenarbeit mit Switchio stärkt unsere Fähigkeit, Verkehrslösungen in den USA, Kanada und auf anderen Märkten bereitzustellen", erklärte Toofan Otaredian, Geschäftsführer von Enghouse Transportation.„Das Smart Cities-Portfolio von Switchio hat einzigartige Stärken, insbesondere was die Akzeptanz von EMV-Karten im öffentlichen Nahverkehr und beim Parken betrifft. Switchio bietet auch modulare Lösungen, die schnelle und mühelose EMV-Bankkartenzahlungen für Transportsysteme und Betreiber ermöglichen."Switchio hat seinen Hauptsitz in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen hat sich bereits an den ersten Chipkarten-Systemen des Landes beteiligt. „Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit mit Enghouse", so Jaroslav Stuchlík, Leiter für den Geschäftsbereich Transport bei Switchio. „Wir haben bereits eine Präsenz in Amerika aufgebaut, sind erfolgreich in Guatemala tätig und planen derzeit eine weitere Präsenz in Chile. Wir freuen uns nun darauf, unsere innovative Digitalisierungslösung auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen."Informationen zu Enghouse TransportationEnghouse Transportation ist ein innovativer Anbieter von End-to-End-Technologien für elektronische Fahrscheine, der auch Verkehrsunternehmen und Betreibern verbesserte Fahrgastfreundlichkeit und kostensenkende Hard- und Softwarelösungen bietet. Enghouse Transportation ist auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten und bietet Expertenlösungen in den Bereichen automatisches Fahrgeldmanagement (AFC), Vertrieb und Service sowie Back-Office-Systeme. Weitere Informationen finden Sie auf www.enghousetransportation.com.Informationen zu SwitchioSwitchio ist eine leistungsstarke Softwareplattform, die es Betreibern öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht, mehrere elektronische Open-Loop-Zahlungen in einer Vielzahl von Fahrscheinverkaufs-Lösungen in ein- und demselben System zu verwalten. Als umfassende White-Label-Lösung für den kontaktlosen Kartenverkauf von Passagieren bietet sie den Betreibern erhebliche Einsparungen und macht gleichzeitig das Passagiererlebnis um ein Vielfaches komfortabler. Neben dem Transport hat Switchio auch Anwendungen in Sektoren wie Einzelhandel, Parkplätze und Tankstellen. Kern des Systems ist ein sicherer Zahlungsschalter, der Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit dem Erwerber und Hardware-Anbieter ihrer Wahl zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf Switchio.com.Kontakt:Kontakt bei Enghouse Transportation: Debra Hendricks, Vertrieb/Marketing, 905-489-0352, Debra.hendricks@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell