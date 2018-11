Erweiterung der AGF-Geschäftsführung: Kerstin Niederauer-Kopf übernimmt ab 2019 den Vorsitz

Frankfurt am Main (ots) - Kerstin Niederauer-Kopf, derzeitGeschäftsleiterin Facit Research der Serviceplan Gruppe, übernimmt am1. Januar 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung der AGFVideoforschung GmbH. Sie komplettiert damit das Führungsduo des JointIndustry Committees, dem bereits seit dem 1. Juli 2018 dielangjährige Leiterin der Geschäftsstelle und zuletzt DirectorOperations Anke Weber als Geschäftsführerin angehört.Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrats: "DieAGF-Gesellschafter begrüßen es sehr, dass mit Kerstin Niederauer-Kopfeine ebenso versierte wie kompetente Führungskraft als Vorsitzendeder Geschäftsführung gewonnen werden konnte. Gemeinsam mit Anke Weberwird sie die strategische Entwicklung und die operativen Projekte derAGF in der TV- und Videomessung weiter forcieren. Wir wünschenKerstin Niederauer-Kopf viel Erfolg und bedanken uns zugleich beiAnke Weber für ihr herausragendes Engagement als alleinigeGeschäftsführerin in den letzten Monaten."Kerstin Niederauer-Kopf zu ihrer neuen Aufgabe: "Aufgrund meinerlangjährigen Gremien-Erfahrung bei der ARD-Werbung SALES & SERVICES(AS&S) konnte ich bereits tiefe Einblicke in die AGF-Entwicklunggewinnen und dies zuletzt um die Perspektiven des Agenturbetriebeserweitern. Ich freue mich, nun gemeinsam mit Anke Weber und demAGF-Team die für den Markt wichtigen Projekte in der TV- undVideo-Nutzungsmessung voranzutreiben."Anke Weber über die neue Führungskonstellation: "Nach derintensiven Zeit seit Mitte des Jahres begrüße ich es sehr, zusammenmit Kerstin Niederauer-Kopf die aktuellen Herausforderungen der AGFvor allem bei dem weiteren Ausbau unseres Konvergenzstandards ineiner vertrauensvollen und intensiven Kooperation umzusetzen."Kerstin Niederauer-Kopf, 41, war als Leiterin der Abteilung Werbe-und Marktforschung die AS&S/ARD bereits viele Jahre in den Gremiender AGF vertreten, u.a. als stv. Sprecherin der TechnischenKommission und Mitglied des Forschungsbeirats, darüber hinaus auch imArbeitsausschuss der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse (agma). Im Mai2017 hat sie die Verantwortung für die operative Leitung undstrategische Entwicklung der Serviceplan-Tochter Facit Research GmbH& Co. KG in München übernommen.Anke Weber, 52, ist bereits seit Januar 1996 für die AGF tätig undleitete bis zum Übergang in die AGF Videoforschung GmbHalleinverantwortlich deren Geschäftsstelle. Seit Januar 2017bekleidete sie die Funktion eines Director Operations und war bereitsbei dieser Aufgabe tief in alle Themen und Projekte der AGFinvolviert, ehe sie am 1. Juli 2018 zur Geschäftsführerin der AGFVideoforschung berufen worden ist. Vor ihrer Zeit bei der AGF warAnke Weber von Januar 1991 an fünf Jahre lang in Sales & ServicesFunktionen bei SAT.1 tätig.Zur AGF Videoforschung (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist der Zusammenschluss der Sender ARD,Discovery, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media, SkyDeutschland, Sport 1, Tele 5, WeltN24, Viacom und ZDF zur gemeinsamenDurchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativenErfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschlandeinschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie entwickeltihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichenMillionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglichverlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zuliefern. Neben den Gesellschaftern wirken Lizenznehmer,Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an der Gestaltung derMessung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.Pressekontakt:Martin BerthoudAufsichtsratsvorsitzender der AGF Videoforschung GmbHTel. 06131 - 7015200 | Mobil: 0172 - 6124074 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.dePresse AGF Videoforschung GmbHTel. +49 (0)69 - 95 52 60 0 | Fax: +49 (0)69 - 95 52 60 60 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell