Erweiterte eTravel World mit Kurs auf die Zukunft

Berlin (ots) - Erstmalig internationaler Start-up Pitch -Expertenrunden zu Chatbots, Virtual Reality und Millenials -ausgebuchte eTravel World erstmals in zwei HallenInnovationsfreude hoch zwei: Die eTravel World der ITB Berlin istkomplett ausgebucht und empfängt dieses Jahr erstmals in zwei Hallenüber 70 Aussteller. In den Hallen 6.1 und 7.1c treffen Besucher nebenbekannten Firmen auch neue Aussteller wie Aldebaran, Betterspace,Conichi, Dayuse, eNett, Igola, Paymentwall, Traveltripper und Wanup.Zum ersten Mal können sich junge Unternehmen bei eineminternationalen Start-up Pitch (http://ots.de/LWURb) powered byPhocuswright beteiligen. Am 10. März um 11.30 Uhr präsentierenStart-ups aus Europa, Asien und Amerika ihre Ideen einer hochkarätigbesetzten Expertenjury und können sich gleichzeitig deminternationalen Fachpublikum vorstellen. Dem Gewinner winkt eineTeilnahme bei der renommierten Konferenz "Phocuswright Europe" inAmsterdam.Neu ist auch der eTravel Showroom in Halle 6.1. Dort können sichFachbesucher am Mittwoch, 8. März 2017, und Donnerstag, 9. März 2017,in rund 20 Sessions über aktuelle Produktneuerungen von Ausstellerninformieren.Auf der Suche nach innovativen Ideen und neuesten Entwicklungenrund um Chatbots, Virtual Reality und digitalem Marketing werdenFachbesucher bei verschiedenen Diskussionen und Vorträgen fündig. Sobeleuchtet Timothy O`Neill-Dunne, Co-Founder Expedia, Tnooz,Airblackbox, am 8. März um 15 Uhr mit Experten von Skyscanner, KAYAKund Icelandair die Zukunft der Kundenkommunikation mit Hilfe vonChatbots (http://ots.de/kQzZL). Beim anschließenden Vacation RentalPanel (http://ots.de/EXdv8) diskutiert Senior Vice President PeteComeau von Phocuswright mit Rentals United, HomeAway und Tripping.comauf der eTravel Stage über die aktuellen Entwicklungen desFerienhausmarktes in Europa. "Ihr habt keine Chance - nutzt sie!"(http://ots.de/65gJ2) ruft der Entrepreneur Uwe Frers den Start-upsin seiner Keynote am 9. März um 10.30 Uhr zu. Er erläutert, welcheKonzepte bislang erfolgreich waren, welche Ideen die Zukunft bewegenkönnten und welche Voraussetzungen Gründer und die Reisebranche zumErfolg benötigen.Die vieldiskutierte Zielgruppe der "Millenials" wird in mehrerenVeranstaltungen unter die Lupe genommen. Da traditioneller Vertriebund klassische Medien diese Altersgruppe kaum noch erreichen, müssentouristische Leistungsträger neue Wege finden. Wie man den 140 Mrd.US-Dollar schweren, von Millennials dominierten Markt für HalalTourismus erreicht (http://ots.de/tX0nu), erklärt Dr. Irfan Ahmed,Geschäftsführer und Gründer Irhal.com, am 8. März im eTravel Lab. Am9. März präsentiert Clement Wong, Geschäftsführer BeMyGuest, imeTravel Lab eine Fallstudie über plattformübergreifendes InfluencerMarketing in Asien (http://ots.de/XRgPb) als Teil des"Conversion-Funnels" von Touren und Aktivitäten, das speziell aufMillennial-Reisende zielt.Wie Virtual Reality und Voice Command Technology clever in dastouristische Angebot eingebunden werden können, erklärt ArnaudMasson, Chief Operations Officer Europe von Voyages-sncf.com, einemAnbieter im Bereich Schienenverkehr. Unter dem Titel "Smart Tourism"(http://ots.de/UI8uE) spricht er am 10. März um 13 Uhr auf dereTravel Stage über die Möglichkeiten, Kundenwünsche und -verhalten zuprognostizieren und Trends zu erkennen.Dank des Platin-Sponsors eNett konnte die eTravel World in diesemJahr erweitert werden und bietet nun neben der bewährten TrafficsLounge in Halle 6.1 auch die eTravel Lounge sponsored by eNett inHalle 7.1c zum Networken an. Weitere Sponsoren und Partner sindAirhelp, berner + becker Revenue Management, Criteo, DeutscherReiseVerband (DRV), Faktor3, iAmbassador, Leonardo.com, mylike,Nexpics, Phocuswright, Rateboard, Reputize, Transperfect, Traffics,Traveldudes, Travelmassive, Travelpaq und Vamoos.Mehr Informationen zur eTravel World online unterwww.itb-berlin.de/etravelÜber die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Die World TourismCities Federation (WTCF) ist Co-Host des ITB Berlin Kongresses. DasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der RepublikTürkei sind Platin Sponsoren. Die Metro AG ist Gold Sponsor, LouvreHotels und Studiosus sind Silber Sponsoren und das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ist BronzeSponsor. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucherkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unterwww.itb-kongress.de. Slowenien ist der Convention & Culture Partnerder ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. 