Erweiterte Kriterien des Kompetenznetzwerks Trusted Cloud gemäß EU-DSGVO: Claranet mit Trusted Cloud Label 2.0 ausgezeichnet

Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service ProviderClaranet ist einer der ersten Anbieter von Cloud Services, die vomKompetenznetzwerk Trusted Cloud e.V. mit dem Trusted Cloud Label 2.0ausgezeichnet wurden. Das Kompetenznetzwerk ist aus einemTechnologieprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie(BMWi) hervorgegangen und wurde vom BMWi im Jahr 2015 mit derEntwicklung des Trusted Cloud Labels beauftragt. Claranet gehörtebereits bei der erstmaligen Vergabe des Gütesiegels in 2016 zu denersten, gelisteten Anbietern von vertrauenswürdigen Cloud Servicesund erfüllt auch die neuen, erweiterten Kriterien gemäß derEuropäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).Cloud-Anbieter, deren Services die Anforderungen des BMWi imHinblick auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Rechtskonformitäterfüllen, werden in die Liste von vertrauenswürdigen Anbietern imTrusted Cloud Portal aufgenommen (www.trusted-cloud.de). Das vomKompetenznetzwerk betriebene Portal ist ein unabhängiger,transparenter Online-Marktplatz für Anwender und Anbieter von CloudServices, um Unternehmen die Orientierung und Auswahlentscheidung imdynamisch wachsenden Cloud-Markt zu erleichtern. Anwender, die denEinstieg in die Cloud erwägen, finden dort nicht nurvertrauenswürdige Cloud-Anbieter, sondern zahlreiche weitereInformationen zu Cloud Services, Checklisten und Best Practices sowienützliche Hinweise zu bestehenden Gütesiegeln, Zertifikaten undtechnischen Standards."Wir freuen uns sehr, einer der ersten Cloud-Anbieter zu sein, diedie erweiterten Kriterien des Bundesministeriums für Wirtschaft undEnergie gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung erfüllenund mit dem Trusted Cloud Label 2.0 ausgezeichnet wurden", erklärtOlaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland. "DasVertrauen unserer Kunden war für uns schon immer von enormerBedeutung. Wir nehmen Datenschutz und Datensicherheit sehr ernst undbieten mit unserer prämierten Managed Cloud zertifizierteInformationssicherheit gemäß der ISO-Norm 27001 und den speziell anAnforderungen von Cloud-Diensten ausgerichteten ISO-Normen 27017 und27018. Datensicherheit ist aus unserer Sicht die Grundvoraussetzungfür das Vertrauen der Kunden in zukunftsweisende Cloud Services undfür die digitale Transformation von Unternehmen."Weitere Informationen über das Trusted Cloud Label 2.0 und dieCloud Services von Claranet gibt es unter www.trusted-cloud.de bzw.www.claranet.de.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.