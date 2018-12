Erweiterte Intelligenz (AI) und Data Science: SKEMA Business School lanciert eine globale Forschungseinrichtung für Erweiterte Intelligenz

Paris (ots/PRNewswire) -SKEMA Business School lanciert eine globale Forschungseinrichtungfür Erweiterte Intelligenz, das SKEMA AI Global Lab.Ziel der SKEMA Business School, die dieses Projekt mit einemAnfangsbudget von über 3 Millionen Euro unterstützt, ist es, dieForschungseinrichtung innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einemhochmodernen Zentrum für Erweiterte Intelligenz zu machen. DieEinrichtung wird Datenwissenschaft und Algorithmen für künstlicheIntelligenz entwickeln und sich auf Vorhersagemodelle zu den neuerlassenen Standards spezialisieren, denen Unternehmen und diemoderne Gesellschaft gegenüberstehen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/798085/SKEMA_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/796262/SKEMA_Business_School.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/796263/SKEMA_Business_School.jpg )Über eine hochmoderne Plattform wird sie als Katalysator für dieForschung und die digitale Umwandlung der Lehrtätigkeit auf allenSKEMA-Campus fungieren. Andere private Finanzierungsquellen und einwichtiger Technologiepartner werden sich dem SKEMA AI Global Labvoraussichtlich bald anschließen und es zu einem Forschungslabor vonglobalem Format machen.Professor Thierry Warin, Professor für Data Science forInternational Business und Begründer der Technologieplattform, diesich der Recherche von Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenzwidmet, wird der SKEMA im Januar 2019 beitreten und dasForschungslabor gründen und leiten. Es liegt in der DNA dieserEinrichtung, ein "un-diszipliniertes Labor" zu sein: entschiedenmultidisziplinär, grundsätzlich forschend und oft nonkonformistisch.Thierry Warin, einer der wissenschaftlichen Herausgeber von PLOS One,ist seit 2013 ordentlicher Professor an der HEC Montreal und war fastzehn Jahre lang immer wieder Gastprofessor der Harvard University. Erforschte gemeinsam mit dem Weatherhead Center for InternationalBusiness in Harvard und mit CIRANO in Montreal, wo er eineinternationale Plattform zur Datenvisualisierung (MondoInternational) und das Social Science Data Lab einrichtete. DieGründung des SKEMA Global Augmented Intelligence Lab geht mit derEinstellung von sechs Wissenschaftlern einher, deren Forschungsarbeitin die Plattform von Professor Warin einfließen wird, mit demZwei-Jahres-Ziel von Unternehmen, die die SKEMA an allen ihrenStandorten begleiten wird: China, USA, Brasilien und Frankreich.Das SKEMA AI Global Lab wird in Raleigh, North Carolina, im Herzendes amerikanischen "Forschungsdreiecks" ansässig sein, einem dergrößten Innovationszentren der Vereinigten Staaten. Von Anfang anwird das SKEMA AI Global Lab Niederlassungen in zwei anderenInnovationszentren errichten, in denen die SKEMA tätig ist: Paris undSophia Antipolis.Pressekontakt SKEMA Business School:Christine.Cassabois@skema.eduPressekontakt:+33(0)627-493659Original-Content von: SKEMA Business School, übermittelt durch news aktuell