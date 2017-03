Erweiterte BASF-Anlage geht im Sommer in Betrieb

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

SCHWARZHEIDE (dpa-AFX) - Eine mit Millionenaufwand erweiterte Anlage zur Herstellung technischer Kunststoffe beim Chemieunternehmen BASF Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) geht im Sommer in Betrieb.



Rund 50 Millionen Euro seien investiert worden, teilte Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Mittwoch mit. 50 neue Arbeitsplätze sind entstanden. Die Produktion soll um 70 000 Tonnen im Jahr aufgestockt werden.

Insgesamt investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Euro in Instandhaltung und Erweiterung von Produktionsanlagen in Schwarzheide. BASF beschäftigt am Standort rund 1800 Mitarbeiter. Insgesamt sind es mit Dienstleistern und anderen Firmen etwa 3300./gj/DP/edh