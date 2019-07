Erwartungen an erneute Lockerung der Geldpolitik macht Baugeld noch günstiger (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zinsbericht-Videohttp://ots.de/AYIBil--------------------------------------------------------------München (ots) -Interhyp-Zinsbericht: Konditionen für Immobilienkredite habennochmals nachgegeben / kein Anstieg der Bauzinsen erwartetDie von der Europäischen Zentralbank (EZB) und auch deramerikanischen Notenbank Fed in Aussicht gestellte Lockerung derGeldpolitik hat die Zinsen für Immobiliendarlehen weiter sinkenlassen. Auch von der nun bekannt gewordenen Nachfolge an derEZB-Spitze werden keine wesentlichen Änderungen dieses Kurseserwartet. "Während die Lockerung der Geldpolitik für Sparer einschlechtes Zeichen ist, können sich Kreditnehmer auf weiterhinniedrige Zinsen einstellen", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin derInterhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler für privateBaufinanzierungen. Auch die im monatlichenInterhyp-Bauzins-Trendbarometer befragten Experten sehen mehrheitlichanhaltend niedrige Zinsen, sowohl in den nächsten Wochen als auch aufHalbjahres- bis Jahressicht.Wie eine Interhyp-Auswertung der Konditionen von mehr als 400Banken und Finanzierungsinstituten zeigt, haben die Zinsen fürImmobiliendarlehen ihre Talfahrt im Juni fortgesetzt. "Nachdem im Maibereits ein neues Allzeittief erreicht wurde, haben die Konditionenin den vergangenen Wochen nochmals nachgegeben", erklärt Mohr. DieKonditionen für zehnjährige und fünfzehnjährige Kredite fielen je umrund 0,10 Prozentpunkte und für Darlehen mit zwanzigjährigerZinsbindung um rund 0,15 Prozentpunkte."Neben der Zinspolitik sorgt die hohe Nachfrage nach deutschenStaatsanleihen dafür, dass die Bauzinsen so niedrig sind", sagtMirjam Mohr. "Unsicherheiten wie Handelskonflikte, Brexit und dieweltweit nachlassende Konjunktur lassen Anleger vermehrt zuzehnjährigen deutschen Staatsanleihen greifen, weil diese Sicherheitversprechen - und die Bauzinsen orientieren sich an den langfristigenStaatsanleihen." Für die Sicherheit nehmen Investoren mittlerweileauch negative Renditen bei Bundesanleihen in Kauf.Baugeld markiert aktuell ein neues Allzeittief. "Nie war es in derGeschichte der Bundesrepublik günstiger, eine Immobilienfinanzierungauf den Weg zu bringen - ob für den Bau, den Immobilienkauf oder füreine Umschuldung", so Mirjam Mohr. Das günstige Zinsniveau wird sichin den kommenden Monaten fortsetzen. Das geht aus dem aktuellenBauzins-Trendbarometer von Interhyp hervor. Die Experten von zehndeutschen Kreditinstituten gehen in der Mehrheit kurzfristig sowiemittel- bis langfristig eher von gleichbleibend günstigen Zinsen aus.Mehr zur aktuellen Entwicklung der Bauzinsen unterwww.interhyp.de/zins-charts in den Interhyp-Zins-Charts und im Videomit Interhyp-Vorständin Mirjam Mohr unterhttps://youtu.be/PWYXtZEZmpIÜber InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Interhyp AG, Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Telefon: +49 (89)20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, www.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell