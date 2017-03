Unterföhring (ots) -26. März 2017. Kehrt Nina Dobrev für ihre Rolle der Elena in derachten Staffel zurück zu "Vampire Diaries"? Die Schauspielerin selbsthat bestätigt, dass sie am Serienfinale mitwirken wird. Doch wie?Diese Frage stellen sich die Fans der romantisch-düsterenMystery-Serie, denn seit dem Ende der sechsten Staffel liegt Elena ineinem todesähnlichen Schlaf. Damit sie wieder aufwacht, müsste ihreFreundin Bonnie (Kat Graham) sterben ... sixx zeigt die epischeStaffel von "Vampire Diaries" zur Mystery Night ab 30. März 2017,donnerstags um 20:15 Uhr.Die "Vampire Diaries"-Fakten zur finalen Staffel:- Zum Abschied wird es nostalgisch: Bekannte Figuren frühererStaffeln kehren zurück, Anspielungen verweisen auf die Anfänge derSerie. - Mit der achten Staffel setzt sich die Serie rund um dieschaurig-schönen Salvatore-Brüder an die Spitze der am längstenlaufenden Vampir-Serien ("True Blood" und "Buffy" erhielten je siebenStaffeln). - Seit September 2011 verfolgten bis zu 9,7 Prozent derjungen sixx-Zuschauerinnen (F 14-39 J.; E 14-49 J.: bis zu 4,5 % MA)die Geschehnisse in Mystic Falls.Inhalt: Stefan (Paul Wesley), Caroline (Candice King), Alaric(Matt Davis) und die entmachtete Hexe Bonnie (Kat Graham) sehen sichgemeinsam im Kampf gegen den mächtigsten Gegner: Sie versuchen, Damon(Ian Somerhalder) und Enzo (Michael Malarkey) von der Kontrolle einerbesonders dunklen Macht zu befreien. Doch für die beiden Vampirekönnte bereits jede Rettung zu spät sein ...Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja ZiegltrumKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7, D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell