Erwachsenenhotels: Anbietervergleich spart bis zu 57 Prozent bei Pauschalreise (FOTO)

München (ots) -- Adults-only-Urlaub auf Mallorca und in der Türkei besonders günstig- Hotels mit den besten Kundenbewertungen auf Mallorca und in derRegion Side & AlanyaErwachsene, die im Urlaub Ruhe und Erholung suchen, finden diesein speziellen Adults-only-Hotels. Durch einen Anbietervergleich spartein Paar bis zu 57 Prozent der Reisekosten bei einer identischenPauschalreise. Eine Woche im Viersternehotel auf Fuerteventurainklusive Flug und Transfer kostet beim günstigsten Anbieter 711Euro, beim teuersten werden 1.646 Euro fällig. Und das, obwohl Hotel,Zimmerkategorie, Verpflegung, Reisezeit und Abflugort identischsind.*)Die größte absolute Ersparnis unter den rund 60 betrachtetenErwachsenenhotels ist auf Rhodos möglich. Ein Paar zahlt imbetrachteten Beispiel beim günstigsten Anbieter 1.608 Euro, beimteuersten 3.558 Euro - eine Differenz von 1.950 Euro."Erwachsenenhotels sind sehr gefragt. Statt Kinderbetreuung undSpielplätzen stehen Wellness- und Ausflugsangebote oder gute Bars imVordergrund", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24."Aktuell gibt es viele günstige Last-minute-Angebote. EinAnbietervergleich spart zusätzlich mehrere hundert Euro."Besonders günstige und gute Reiseziele für Erwachsene aufspanischen Inseln und in der TürkeiBesonders günstig reisen Paare nach Mallorca: Eine Woche gibt esdort ab 563 Euro. Auch in der Türkei (Side & Alanya ab 607 Euro,Antalya & Belek ab 652 Euro) und auf Fuerteventura (ab 711 Euro) istPauschalurlaub 2018 relativ preiswert.Sehr anspruchsvolle Paare finden Erwachsenenhotels mit exzellentenKundenbewertungen auf Mallorca und in der türkischen UrlaubsregionSide & Alanya. Beide Hotels erreichen 5,5 von sechs möglichenPunkten. Auf Mallorca kostet die Woche mit Frühstück 1.267 Euro, inSide & Alanya erhalten Paare für 1.240 Euro sogar eine Wocheall-inclusive.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheReiseverwaltung im digitalen KundenkontoPauschalurlauber, die Fragen rund um Ihre Reisebuchung haben,erhalten bei über 200 CHECK24-Reisexperten an sieben Tagen die Wochepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichenKundenkonto haben Urlauber jeder Zeit und an jedem Ort alleReiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicherAnsprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.*)allgemeine Suchkriterien: mind. 3,5 Sterne, durchschnittlicheKundenbewertung der Hotels mind. gut (4,3 von sechs Punkte);Reise¬dauer: sieben Tage, Reisezeitraum vom 15.09. bis 31.10.2018;Hotel im Angebot von mindestens drei Reiseveranstaltern in gleicherReisekonfiguration; zwei Erwachsene; Abflugort: deutschlandweit,Transfer enthalten, Verpflegung und Zimmer¬kategorie bei allenAnbietern pro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl ausTop-Buchungsregionen für den Sommer¬urlaub; Überschneidungen zwischengünstigsten Hotels und Hotels mit besten Bewertungen möglich; Tabellemit allen betrachteten Angeboten unter http://ots.de/8Y8xRd